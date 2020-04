Corona stoppt Frühjahrsbelebung in Braunschweig

In Krankenhäusern und in der Pflege wird händeringend Personal gesucht.

Braunschweig. In der Region haben mehr als 2900 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. In der Pflege sind mehr als 300 Stellen unbesetzt.

Aus, vorbei. Auf dem Arbeitsmarkt in Braunschweig wird es keine Frühjahrsbelebung geben. In welchem Umfang der Corona-Virus den Arbeitsmarkt der Stadt jedoch treffen wird, darüber rätseln selbst die Experten der Arbeitsagentur.

Es ist reiner Zufall, dass die jüngsten Zahlen der Arbeitsagentur unmittelbar vor dem Zeitpunkt ermittelt wurden, als die wirtschaftliche Tätigkeit in weiten Teilen der Stadt zum Erliegen kam. Das heißt: Am 12. März betrug die Zahl der Arbeitslosen im Stadtgebiet 6394. Das entsprach einer Quote von 4,6 Prozent. Braunschweig befand sich mitten in der Frühjahrsbelebung. Unter normalen Umständen wäre im April und Mai die Zahl der Arbeitslosen weiter gefallen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Doch am Cyriaksring wird mittlerweile anders gerechnet. „Wir gehen davon aus, dass bislang insgesamt 2900 Anzeigen zu Kurzarbeit eingegangen sind“, sagt Gerald Witt, Leiter der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar. Das ist eine Hochrechnung. Wie hoch der Anteil der Braunschweiger Unternehmen war, ist unklar. Da die Stadt jedoch das wirtschaftliche Herz des Agenturbezirks darstellt, sollte hier die Mehrzahl der gemeldeten Unternehmen zu finden sein.

Seitens der Arbeitsagentur wird mittlerweile damit gerechnet, dass landesweit mehr Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen sein werden als zur Hochzeit der Finanzkrise im Jahr 2009. Damals waren es rund 100.000 niedersachsenweit. In erster Linie traf dies Industriebetriebe. Im Jahr 2020 sind jedoch fast alle Branchen betroffen.

Für die Arbeitsagentur heißt das: Sie muss sich komplett neu aufstellen. Denn ganz neue Aufgaben warten. Weil Arbeitgeber drei Monate Zeit haben, mit der Arbeitsagentur Kurzarbeitergeld abzurechnen, gibt es noch keine genauen Zahlen, welche Rolle Kurzarbeit zuletzt in Braunschweig spielte. Agentursprecher Stefan Freydank meint: „Man kann sich allerdings an den Zahlen aus März 2019 orientieren: Vor einem Jahr hatten vier Betriebe in Braunschweig Kurzarbeit angemeldet. Es ging um 13 Beschäftigte. Kurzarbeit spielte bis Mitte März 2020 praktisch keine Rolle auf Braunschweigs Arbeitsmarkt.“

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Das habe sich schlagartig geändert. Die Arbeitsagentur hat die Zahl der Mitarbeiter, die ausschließlich Fragen zu Kurzarbeit beantworten, von 14 auf 240 aufgestockt. Ein Grund, so Freydank: „Unternehmen benötigen von uns eine Kurzarbeit-Nummer, um später die Kosten der Kurzarbeit mit der Arbeitsagentur auch abrechnen zu können. Wird Kurzarbeit bei uns angemeldet, heißt dies allerdings nicht, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter auch tatsächlich in Kurzarbeit schicken werden. Die Anmeldung dient lediglich dazu, eine Nummer zu erhalten, um im Fall der Fälle problemlos abrechnen zu können.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Wie sich Braunschweigs Arbeitsmarkt im Augenblick tatsächlich darstellt, ist selbst für die Experten schwer zu beurteilen. Freydank sagt: „Vor der Corona-Krise waren 3039 Stellen im Stadtgebiet unbesetzt. Mit Bestimmtheit kann man nur sagen, dass das Gesundheits- und Sozialwesen, also Krankenhäuser, Arztpraxen, Heime und die Häusliche Pflege, weiter sucht. Dort sind 320 Stellen frei. Der Bedarf ist jedoch weit höher.“ Vor einem Jahr waren es 268 freie Stellen. Insgesamt, so Freydank, bietet Braunschweig im Gesundheits- und Sozialwesen rund 17.000 Arbeitsplätze.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.