Corona-Tote: Diakonie Wolfsburg weist Vorwürfe zurück

Wolfsburg. In einer Stellungnahme reagiert die Diakonie Wolfsburg auf die Anzeige eines Anwaltes, der ihr in der Coronapandemie fahrlässige Tötung vorwirft.

Nach dem Tod von 17 Bewohnern des Hanns-Lilje-Heims und der Nachricht, dass ein Anwalt Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung gestellt hat, wird die Diakonie Wolfsburg von Presseanfragen überrollt. In einer Stellungnahme weist das Unternehmen die Vorwürfe des Juristen zurück, der schwerste hygienische und pflegerische Mängel beanstandet.

„Eine aktuelle Begehung des Heimes durch das Gesundheitsamt und Experten des Klinikums Wolfsburg am 29. März hat ergeben, dass es keine Beanstandungen zu vermelden gibt“, schreibt Diakonie-Pressesprecherin Bettina Enßlen. „Im Gegenteil wurde uns bestätigt, dass wir sehr besonnen und sorgfältig alle Vorgaben bestmöglich umsetzen.“ Auch eine Begehung am 5. März mit dem Gesundheitsamt sei ohne Beanstandung verlaufen.

In Bezug auf die von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung wiedergegebenen Vorwürfe stellt Enßlen klar, es sei völlig abwegig zu glauben, die Geschäftsleitung habe angeordnet, die Bewohner nur noch einmal monatlich zu waschen. „Dies entspricht in keiner Weise der Wahrheit.“ Wenn Bewohner eingenässt oder eingekotet seien, versuchten die Mitarbeiter immer, schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. In der besonderen Ausnahmesituation - nach Enßlens Angaben sind derzeit 74 Bewohner des Hanns-Lilje-Heims mit dem Coronavirus infiziert - müssten pflegerische Maßnahmen priorisiert werden. „Aber natürlich unternehmen wir weiterhin alles, um die uns anvertrauten Menschen in bester Weise zu versorgen.“

Ein weiterer Vorwurf lautete, dass die Pflegekräfte die Heimbewohner ohne Mundschutz versorgen. Dazu erklärt die Diakonie Wolfsburg, dass sie sich frühzeitig um notwendiges Schutzmaterial für die Mitarbeiter bemüht habe. Dieses sei aber kaum zu erhalten. Am vergangenen Freitag bat Diakonie-Vorstand Ralf-Werner Günther alle Wolfsburger darum, Mundschutze für die Mitarbeiter der diakonischen Einrichtungen zu nähen. „Bei der Verteilung der knappen Schutzkleidungsgüter sind wir in der Altenhilfe nicht unbedingt diejenigen, an die in Deutschland zuerst gedacht wird“, beklagte er. Für die Altenheime, den ambulanten Pflegedienst, die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie wichtige Beratungsstellen würden mehrere Tausend Masken benötigt.

Auch der Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen und frühere Wolfsburger Superintendent Hans-Joachim Lenke äußerte sich am Montag zu der Anzeige gegen die Diakonie Wolfsburg: Bei der Begehung des Hanns-Lilje-Heims am Sonntag durch das Landesgesundheitsamt seien nach Informationen der Diakonie keine Mängel festgestellt worden, teilte er mit. Die Geschäftsführung habe bereits frühzeitig Maßnahmen gegen das Covid-19-Virus eingeleitet und auch auf fehlende Schutzausrüstung hingewiesen.

„Natürlich muss den Vorwürfen nachgegangen werden“, schreibt Lenke. „Wir gehen davon aus, dass die Diakonie Wolfsburg mit der Staatsanwaltschaft umfassend kooperieren wird.“ Bis zu einer Klärung der Vorwürfe dürfe es zu keiner Vorverurteilung kommen. Den Willen zur Aufklärung bekundet auch die Diakonie Wolfsburg: Sie habe von Anfang an umfassend und transparent mit den ermittelnden Behörden zusammen gearbeitet und werde ihre Pflegedokumentationen zur Verfügung stellen.

Nach Angaben der Diakonie sind aktuell 74 Bewohner des Hanns-Lilje-Heims mit dem Coronavirus infiziert. Seit Sonntagabend seien die infizierten und nicht-infizierten Bewohner auf unterschiedlichen Stockwerken untergebracht.

Ein Engpass droht bereits in den kommenden Tagen beim Schutzmaterial. Der Krisenstab der Stadt Wolfsburg habe 500 Schutzkittel zugesagt, Diakovere in Hannover 100 Kittel und 75 Brillen, schildert Bettina Enßlen. „Eine große Lieferung von Masken soll uns morgen erreichen. Desinfektionsmittel ist ebenfalls bestellt. Wir hoffen, dass auch hier schnell eine Lieferung erfolgt.“ Allein im Hanns-Lilje-Heim würden pro Tag 20 Liter Händedesinfektionsmittel benötigt.