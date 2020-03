Gifhorner Tafel von VW-Spenden überwältigt

6000 Portionen Bolognese-Soße, 5000 Portionen Spiralnudeln, 700 Liter Hochzeitssuppe – dies ist nur ein kleiner Teil der verarbeiteten Lebensmittel, die Volkswagen in den vergangenen Tagen an die Gifhorner Tafel gespendet hat. Denn die Betriebsrestaurants, Bistros und Selbstbedienungsshops in den Werken des Automobilkonzerns sind seit dem 17. März aufgrund der Corona-Krise geschlossen – und bleiben es auch bis auf weiteres.

„Die Schließung kam so plötzlich, dass wir im Kühlhaus in Wolfsburg bereits zahlreiche verzehrfertige Lebensmittel lagerten“, erklärt Dietmar Schulz, Leiter der Nahrungsmittelproduktion bei Volkswagen. Die Entscheidung, diese frischen Lebensmittel zu spenden, sei schnell getroffen worden. „Gewisse Überhänge gibt es bei uns häufiger – der Kontakt zu den Tafeln bestand daher bereits. Es war klar, dass wir hier mit unseren Lebensmitteln noch etwas Gutes tun können“, sagt Schulz.

Haushalte und Einrichtungen freuen sich über die Spenden

Schließlich sind auch die Tafeln von der Corona-Krise stark betroffen. Viele Einrichtungen mussten schließen – für Menschen, die auf diese Hilfe angewiesen sind, ist das eine Katastrophe. Die Gifhorner Tafel ist eine der wenigen in der Region, die noch geöffnet hat. „Uns steht eine große Fläche zur Verfügung, sodass wir den vorgeschriebenen Abstand zwischen den Helfern einhalten können“, erklärt Edeltraud Sack, Vorsitzende der Gifhorner Tafel. Eine Schließung stehe daher vorerst nicht zur Debatte. Und die Hilfe von Volkswagen kam genau zur richtigen Zeit. „Das ist einfach ganz große Klasse. In diesem Ausmaß hat keiner von unserem Team mit Spenden gerechnet. Wir sind immer noch überwältigt“, sagt Sack freudig. Genug Abnehmer gebe es immer. Die Gifhorner Tafel verteilt die Nahrung nicht nur an Einzelpersonen, sondern auch an zahlreiche Einrichtungen in der Region – etwa Frauenhäuser, die Flüchtlings- oder die Lebenshilfe.

Lieferung und Verteilung laufen fast kontaktlos ab

In Wolfsburg produzieren 28 Mitarbeiten normalerweise Teile der Mitarbeiterverpflegung für alle sechs deutschen Volkswagen-Werke. So lassen sich auch die enormen Mengen Lebensmittel erklären. „An einem Tag kommen wir dann schon mal auf rund 65.000 Portionen Essen“, erklärt Schulz.

Haltbar sind die frisch zubereiteten Gerichte dank einer speziellen Koch-Methode etwa drei Wochen. Verpackt wird alles in Drei-Kilo-Beuteln. „Für uns ist das ideal“, sagt Tafel-Vorsitzende Sack. „Volkswagen liefert diese portionierten Beutel so gut wie kontaktlos zu uns nach Gifhorn.“ Dort packen die Helfer dann fertige Kisten für die Haushalte und Einrichtungen. „Und wenn jemand etwas gar nicht haben möchte, erhält er ein paar Handschuhe und darf die Lebensmittel wieder herausnehmen“, sagt Sack.

Alle haben Verständnis für die neuen Vorschriften

Sie sei beeindruckt, wie umsichtig alle miteinander umgehen und sich an die neuen Vorschriften halten. Auch an ältere Personen, die derzeit ihre Wohnung nicht verlassen können, denkt die Tafel. „Unser Bringdienst liefert dann einfach eine Kiste mit Nahrungsmitteln vor die Haustür“, erklärt Sack.

Milchreis, Gulasch- und Hochzeitssuppe sowie Rahmspinat stehen in den kommenden Tagen noch auf dem Speiseplan von Volkswagen. „In der nächsten Woche werden unsere Vorräte dann aber langsam aufgebraucht sein“, so Dietmar Schulz. „Aber ich denke, dass wir mit unseren Spenden schon jetzt einen tollen Beitrag leisten konnten“.