12 Corona-Tote in Wolfsburg – alle sind Heimbewohner

Nach dem sprunghaften Anstieg der Todesfälle bei Covid-19-Infizierten in Wolfsburg hat die Stadt am Samstag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz über die Hintergründe informiert. 12 Tote und 122 nachgewiesene Infektionen – diese aktuellen Zahlen vom Samstag sind beunruhigend. Dabei waren neben Verantwortlichen der Stadt um Oberbürgermeister Klaus Mohrs auch Ralf-Werner Günther, Vorstand des Diakonisches Werkes Wolfsburg und Torsten Juch, Leiter des Hanns-Lilje-Heims. Denn alle Toten lebten in dem Heim, das demenzkranke Menschen betreut. Von den 122 in Wolfsburg positiv getesten Menschen stammen 72 aus dem Heim.

Wolfsburger Seniorenheim ergreift Maßnahmen

Die Leitung des Seniorenheims hat in Abstimmung mit der Verwaltung und den Behörden umgehend Maßnahmen ergriffen. So wurden die Bereiche getrennt, die Bewohner müssen auf ihren Zimmern bleiben. Zusätzlich wurden Sicherheitsschleusen und Schutzmaßnahmen für das Personal angeordnet. Der zwischenzeitliche Plan, die Betroffenen aus dem Heim in ein Hotel umzuquartieren, wurde fallen gelassen. Der erste Heimbewohner war am 18. März positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Besuchsverbot war bereits zuvor ausgesprochen worden.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Wolfsburg hatte sich von Donnerstag auf Freitag fast verdoppelt. Wie die Stadt am Freitagabend mitteilte, gab es acht weitere Todesfälle - 4 am Donnerstag und 4 am Freitag - und 47 neu bestätigte Infektionen: Damit stieg die Anzahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bis Freitag Abend auf insgesamt 12 – die Infektionen auf insgesamt 122.

Vier Infizierte werden im Klinikum Wolfsburg versorgt

Im Klinikum Wolfsburg wurden bis dahin vier mit dem Virus infizierte Personen auf der Isolierstation behandelt, von denen zwei Person intensivmedizinisch versorgt werden. Einer der neuen bestätigten Fälle ist eine Lehrkraft der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule. Die Person hatte am 12. und 13. März Kontakt zu Lehrern und Schülern. Wegen der Inkubationszeit bis Freitag, 27. März, könne es zu weiteren Fällen einer Infektion mit dem Virus kommen (wir berichteten).

Von Seiten der Stadt informierten Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Lothar Laubert, operativer Einsatzleiter des Corona-Krisenstabs der Stadt, Sozialdezernentin Monika Müller sowie Dr. Friedrich Habermann, Leiter des Wolfsburger Gesundheitsamts, über die Entwicklung.

