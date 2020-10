Alle Infos zu Corona im Landkreis Helmstedt

Diese vom Center for Disease Control and Prevention (CDC) erstellte Illustration zeigt den neuartigen Coronavirus 2019-nCoV.

Die Zahl der an Corona Erkrankten:

Der Landkreis Helmstedt meldet am Montag, 19. Oktober, 17 akute Corona-Fälle. Insgesamt wurden bisher 191 bestätigte Fälle gezählt, davon gelten 172 Menschen als genesen. In Quarantäne befinden sich 51 Menschen. Die akuten Fälle werden den Kommunen Velpke (3), Helmstedt (4), Königslutter (1), Schöningen (4), Lehre (1) und Heeseberg (4) zugerechnet.

Die Zahl der Corona-Erkrankungen mit tödlichem Verlauf liegt im Landkreis Helmstedt weiterhin bei zwei. Ende August teilte die Kreisverwaltung mit, dass eine 86-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt in der Helios Klinik in Helmstedt an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben sei. Der Fall wird in der Statistik des Landkreises der Kommune Königslutter zugeordnet. Ein 74-Jähriger aus der Gemeinde Nord-Elm war das erste Corona-Todesopfer im Landkreis Helmstedt.

Die aktuellsten Meldungen:

- Am Montag bestätigte Landrat Radeck fünf Neuinfektionen im Bereich Schöningen. Muss Helmstedt fürchten, bald Risikogebiet zu werden?

- St. Lorenz feiert in Schöningen 900 Jahre mit großem Geläut: Anlässlich des 900. Gründungstags der Klosterkirche findet ein Festgottesdienst statt. Auch Christian Mellin und Dr. Peter Hennig wollen kommen.

- Kein Martinsmarkt, kein vorweihnachtlicher Kaffeenachmittag in der Heimatstube – coronabedingt müssen die Groß Brunsroder in diesem Jahr auf liebgewonnene und stets gut besuchte Veranstaltungen verzichten, nicht aber auf einen neuen Kalender mit historischen Motiven.

- Helmstedt – Corona verdirbt Lust auf Weihnachtsfeiern? Weihnachtsfeiern von Firmen und Vereinen in Gaststätten werden 2020 deutlich kleiner ausfallen. Das vermutet – und befürchtet – die Gastronomie.

- Eine neue Verordnung sorgt in Velpke für Unordnung: Der Rat der Samtgemeinde Velpke hat eine neue „Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ beschlossen.

- Helmstedter Anwohner erhalten Flyer von Corona-Kritikern: Die Flugblätter des stark umstrittenen Arztes und Corona-Kritikers Bodo Schiffmann sorgen für Aufregung – in Helmstedt wie auch bundesweit.

- „Unsäglich“ – Königslutteraner fordern, GaBö-Umzug weiter zu planen: Die Entscheidung des Kreistags, die Prüfung eines Umzugs des Gymnasiums nach Königslutter auszusetzen, sorgt für Unmut in der Domstadt.

- Helmstedt – Suchtexpertin warnt vor seelischen Corona-Folgen: Corona verleitet uns zu neuen Gewohnheiten – leider auch zu schlechten Gewohnheiten. Jeder müsse aufpassen, rät Katrin Vosshage vom Lukas-Werk.

- Saison im Helmstedter Julius-Bad ist trotz Corona eröffnet: Die Hallenbadsaison im Helmstedter Julius-Bad hat mit einiger Verzögerung begonnen. Der Rat gab grünes Licht – und nimmt Mehrkosten in Kauf.

- Commerzbank verlässt Schöningen samt Geldautomaten: Schon Ende kommender Woche wird die Filiale Schöningen mit der in Helmstedt zusammengelegt. Der Schöninger Kaufmann Jan Waldheim ist sehr verärgert.

- Eigentlich wollte Helmstedt sein Hallenbad wegen zu hoher Kosten aufgrund der Corona-Auflagen nicht öffnen, doch jetzt hat der Rat beschlossen:

- Die Corona-Pandemie hat auch den Plänen des Helmstedter Vereins Hospizarbeit einen Strich durch die Rechnung gemacht, der im kommenden Jahr 15 Jahre alt wird. Dafür suchen sie Menschen, die ihre

- Königslutters Adventsmarkt ist wegen Corona quasi abgesagt: Endgültig will sich Bürgermeister Alexander Hoppe noch nicht festlegen, trotz der erschwerten Bedingungen. Derzeit werden Alternativen geprüft.

- Helmstedter Schule schafft CO2-Messer für Klassenräume an: Das Gymnasium am Bötschenberg versucht, das Durchlüften mit Messgeräten zu systematisieren – für mehr Lernleistung und geringere Corona-Gefahr.

- Schöninger Schulsport mit Kastanienzielwurf und Laufpuzzle: Der gesamte 5. Jahrgang des Gymnasiums Anna-Sophianeum beweist seine Fitness beim Aktionstag „Gemeinsam bewegen“.

- Samtgemeinde Velpke: Das Thema Schule erhitzt die Gemüter: In der Sitzung bemühte Dietrich Hansmann die Corona-Pandemie als Argument für Raumbedarf in den Velpker Grundschulen.

- Schülertheater zum Volkstrauertag, Zentralfeier in Helmstedt: Wie bleibt die Erinnerung an die Opfer des Krieges erhalten? Der Volksbund will das zum Volkstrauertag bei der Landesfeier in Helmstedt zeigen.

- Esbecker Adventstreff fällt aus und sorgt dennoch für Freude: Wegen Corona können die besinnlichen Treffen in diesem Jahr nicht stattfinden. Mit den Spenden aus dem vergangenen Jahr wird der Sport gefördert.

- Schöninger Stolperstein rührt Ehepaar in Kalifornien: Die Amerikaner Jane und Dennis Masur liefern dem Arbeitskreis Stolpersteine neue Erkenntnisse zum Schicksal des Schöninger Juden Walter Cohen.

- Dafür haben vier Gymnasiastinnen des Anna Sophianeums ein soziales Projekt ausgearbeitet.

- Polizei ermittelt nach Bombendrohung in Reinsdorf: Bereits Mitte August hatte ein Betrieb in Reinsdorf per Anruf eine Drohung erhalten. Die Polizei machte noch am selben Tag einen Verdächtigen aus.

- Kein weiterer Corona-Fall an Schöninger Eichendorffschule: Weil die Schöninger Schulleiterin nur „per Zufall“ von einem positiven Test erfahren hatte, überarbeitet der Landkreis seine Kommunikationswege.

- Der Kammerchor Vela Cantamus aus Helmstedt geht neue Wege, wieder live für ein Publikum zu singen.

- Die Studenten sind zurück in Helmstedt: Die Uni Magdeburg ermöglicht auf dem Campus in Helmstedt ein berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftswissenschaften.

- Helmstedts Schüler powern sich beim Sportaktionstag aus: Das Julianum und das Gymnasium am Bötschenberg nahmen am Mittwoch an dem Aktionstag „Jugend trainiert“ der Deutschen Schulsportstiftung teil.

- Corona-Fall an Schöninger Schule: Es gibt einen Corona-Fall an der Schöninger Eichendorffschule. Das meldete der Landkreis Helmstedt am Mittwochnachmittag.

- Kunstverein Schöningen sammelt Werke für Corona-Ausstellung: Der Schöninger Kunstförderverein freut sich auf Exponate für die Sonderausstellung „Plötzlich ist alles anders – Kunst in Zeiten von Corona“.

- Wie die Helmstedter Grundschulen die Lage meistern, war am Dienstag Thema im Schulausschuss. Dort gab es zunächst viel Lob.

- Bauamt statt Wohnungen: Bis zu 80 Bauamt-Mitarbeiter des Kreises Helmstedt sollen Ende 2021 in die Johannesstraße ziehen. Wohnungen in der Ex-Klinik sind nicht mehr geplant.

- Esbecker Schulverein strebt Mietvertrag mit dem Landkreis an: Auch eine Crowdfunding-Kampagne im Internet soll helfen, die finanzielle Startbasis für das Projekt einer freien Schule in Esbeck zu sichern.

- Helmstedter Uni-Tage setzen künftig auch auf das Internet: Die Helmstedter Universitätstage sind auf dem Weg zum Hybrid-Format – neben der Präsenzveranstaltung sollen die Inhalte online verfügbar sein.

- Psychiatrie Akademie in Königslutter ist wieder geöffnet: Bereits im Juli bezog das Team der Akademie die umfangreich sanierten Räume.

Die Lutterwelle, das Hallenbad Königslutter, ist nun wieder in Betrieb. Am Freitag wurden die ersten Gäste empfangen. siehe auch:

- Entwarnung: Helmstedter Hallenbad kann bald geöffnet werden: Angesichts tief roter Zahlen war es ein Gedankenspiel im Rathaus, das Juliusbad in Corona-Zeiten dauerhaft zu schließen. Diese Idee ist verworfen.

- Corona-Plan und Akribie machen Helmstedter Uni-Tage möglich: Die 26. Helmstedter Universitätstage finden trotz Corona statt – aber nur dank eines bemerkenswerten Organisationsaufwands.

- Trotz Corona läuft bei der Fibav alles solide: Die Bau-Unternehmensgruppe aus Königslutter kann bisher kaum Einschnitte verbuchen. Dennoch muss auch sie sich Herausforderungen stellen.

- Mahnfeuer auf dem Heeseberg findet wegen Corona nicht statt: Der Jerxheimer Rat denkt über Veranstaltungen im Winterhalbjahr nach und lässt Bus-Fahrgäste in Richtung Schöppenstedt nicht im Regen stehen.

- Verstoß gegen Corona-Regeln – kein Einzelfall in Helmstedt: Nach den schweren Verstößen gegen Corona-Auflagen in einer Helmstedter Kneipe sagt die Stadt: Die Bürger-Beschwerden über Verstöße nehmen zu.

- Helmstedt – Schlägerei und Corona-Hygiene-Chaos am Papenberg: Chaotische Zustände herrschten am frühen Samstagmorgen vor und in einer Kneipe am Helmstedter Papenberg. Die Polizei musste massiv eingreifen.

- GaBö-Umzug und Corona – Legt Kreis Helmstedt Pläne auf Eis? Die Zukunft der Gymnasien im Kreis Helmstedt wird erneut den Kreistag beschäftigen. Er tagt am Mittwoch ab 16 Uhr in der Börnekenhalle in Lehre.

- Ermahnungen statt Anzeigen: Welche Corona-Bilanz das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Helmstedt nach einem halben Jahr zieht, steht unter

- Unter welchen Umständen die Helmstedter Universitätstage Ende September sowie die Schülervorträge eine Woche zuvor stattfinden können, hat die Stadtverwaltung in einer Pressekonferenz am Freitag bekanntgegeben. Siehe dazu:

- Corona zum Trotz: Ein Weihnachtsbaum muss her. Helmstedt aktuell ist auf der Suche nach einem passenden Exemplar für den Marktplatz. Wie und ob überhaupt ein Weihnachtsmarkt stattfinden kann, ist aber offen.

KVG verspricht größtmöglichen Schutz in Helmstedts Bussen: Sind die Schulbusse sicher vor einer Ansteckungsgefahr? Die KVG weiß um ihre Verantwortung und hat einen Katalog an Maßnahmen parat.

- Open-Air mit Pur-Hits im Schöninger Schloss steigt am Freitag: Die Stadt hat nach Prüfung des Hygienekonzepts die Genehmigung für das Live-Konzert der Pur-Coverband Abenteuerland erteilt. Noch gibt es Karten.

- Janze: Grasleben kann keine Corona-Amtshilfe leisten – Samtgemeindebürgermeister Gero Janze stellt die Sinnfrage: Macht es Sinn, dass der Landkreis das kleine Grasleben um Corona-Amtshilfe bittet?

- Aufgrund von Krankheitssymptomen bei einer Lehrkraft und drei Schülern / -innen wurden am Montag bei diesen Personen Testungen auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 vorgenommen. Mit Erleichterung kann nun festgestellt werden, so die Kreisverwaltung, dass die Testergebnisse negativ ausgefallen und daher keine Einschränkungen an dem Schöninger Gymnasium mehr erforderlich sind. Siehe auch:

https://www.helmstedter-nachrichten.de/helmstedt/article230298472/Rund-100-Schoeninger-Schueler-vorsorglich-in-Corona-Quarantaene.html

- Schulstart im Kreis Helmstedt: Es hapert an einigen Stellen. Immerhin geht in den allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Helmstedt der Ausbau der Netzwerkinfrastruktur allmählich voran.

- Hort und Grundschule sind nicht nur im Heeseberg ein Problem: Unterschiedliche Vorgaben beim Corona-Schutz für Schulen und Kitas wurden im Sozialausschuss der Samtgemeinde Heeseberg thematisiert.

- Kreisvolkshochschule startet ins Wintersemester: Das neue Programm ist gegenüber 2019 kaum ausgedünnt. Allerdings sind die Teilnehmerzahlen pro Kurs stark beschränkt.

- So gehen Grundschulen im Kreis Helmstedt mit dem Corona-Stress um: Der Schulstart steht vor der Tür. Wie haben sich die Grundschulen vorbereitet, was kommt auf die Erstklässler zu? Wir geben einen Überblick.

- Wie der Neustart im Amateurfußball funktionieren kann, zeigt ein Testspiel in Wendhausen. Alle Beteiligten (Spieler, Betreuer, Ordner und Zuschauer) sind gefordert, an der Umsetzung der Sicherheitsstandards und Regeln mitzuwirken. Siehe auch:

- Zweites Corona-Opfer im Kreis: Nun gibt es offiziell den zweiten Corona-Todesfall im Landkreis Helmstedt: eine 86-jährige Heimbewohnerin aus Königslutter.

- Ferienfreizeit in Lenste war trotz Corona schön: Dieses Jahr war die Teilnahme nur ab Jahrgang 2006 möglich. Auch sonst war alles etwas anders.

Corona im Seniorenheim Königslutter: Drei Bewohner und drei Mitarbeiter eines Altenheims in Königslutter hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Einige sind wieder genesen.

- Betrüger profitieren in Helmstedt von Corona-Angst: Ein 81-Jähriger wurde in Helmstedt um Bargeld und Goldmünzen betrogen. Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die mit Corona zu tun hat.

- Corona kann Schöninger Mountainbiker nicht bremsen: Die Gruppe des MTV Schöningen trainiert unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Neueinsteiger sind zum Training willkommen.

- Corona hat auch den Campingplatz Räbke verändert: Mittlerweile ist das Leben auf dem Campingplatz in Räbke wieder eingezogen. Für Betreiberin Evelyne Weigold ist das nicht immer einfach.

- Bahrdorfer Familie wartet seit Tagen auf Corona-Testergebnis: Am Freitagabend war er auf dem Flughafen Hannover gelandet, bis Mittwoch hatte ein Leser aus Bahrdorf noch kein Ergebnis seines Corona-Tests.

- Stadt Schöningen kündigt verstärkte Corona-Kontrollen an: Aus Sorge um die Einhaltung der Corona-Regeln spricht sich die Stadtverwaltung auch gegen den Cycle-Tour-Halbdistanz-Start in der Innenstadt aus.

- Corona: Schöninger Elmhaus stellt Bewirtung ab Oktober ein: Stornierungen von Veranstaltungen und Familienfeiern, bedingt durch die behördlichen Corona-Auflagen, zwingen die Stiftung Fux zu diesem Schritt.

- Streichquartett gibt Konzert im Harbker Schlosspark: Damit veranstaltet der Kulturverein Helmstedt sein zweites Konzert in Corona-Zeiten. Es findet am 30. August draußen im Harbker Schlosspark statt.

- Im Landkreis Helmstedt bleibt es bei einem Corona-Toten: In einem zunächst unterschiedlich bewerteten Sterbefall schließt sich das Gesundheitsministerium der Auffassung des Landkreises an.

- Die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen hat sich im Kreis Helmstedt auf 2 erhöht. Den neuen Fall meldet das Gesundheitsministerium, doch der Kreis bewertet ihn anders.

- Kein Altstadtfest, aber Open-Air-Kino in Helmstedt: Der Stadtmarketingverein prüft überdies, ob und wie sich ein Gänsemarkt und später der Weihnachtsmarkt organisieren lassen.

- Corona-Konzept: So soll der Start der Cycle-Tour in Schöningen sicher sein: Die Veranstalter erläutern ihr Sicherheitskonzept für die Großveranstaltung in der Schöninger Innenstadt.

- Bundeswehrsoldaten unterstützen weiterhin das Corona-Team des Helmstedter Gesundheitsamtes in der Kontaktnachverfolgung, siehe auch:

Ein weiterer Verdachtsfall aus Schöningen bestätigt sich am Samstag nicht:

- Fünf Neuinfektionen verzeichnet der Landkreis am Freitag, die Alle fünf Personen gehören einer Familie an.

- Schöninger Kinder haben auch mit Abstand Ferienpass-Spaß: Das Schöninger Jugendzentrum kann Dank des großen Helferteams viel Abwechslung bieten und flexibel auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen.

- Veränderte Badezeiten in der Lutterwelle in Königslutter: In der Lutterwelle in Königslutter sind ab Freitag nur noch täglich zwei Zeiträume für das Baden buchbar. Die sind aber länger als bisher.

- Keine Aussicht auf Rettung der Schöninger Jugendherberge: Die Landtagsabgeordneten Veronika Koch (CDU) und Jörn Domeier (SPD) sprachen in Schöningen mit dem DHJ-Landesgeschäftsführer Norbert Dettmar.

- Schöninger Radtouren-Experte erkundet Elbe und Mulde: Corona hat auch die Reisepläne von Dauer-Radler Thomas Kempernolte durchkreuzt. Doch der Schöninger hat spannenden Ersatz gefunden.

- Sonntags-Hotel in Helmstedt eröffnet am 1. September: Das Sonntags-Hotel am Holzberg in Helmstedt steht kurz vor seiner Eröffnung. Am 1. September soll es losgehen.

- Bis 11. September anmelden für Helmstedter Uni-Tage: Besucher der Helmstedter Uni-Tage werden die Vorträge nicht nur im Juleum, sondern per Ton-Übertragung auch auf dem Juleumshof verfolgen können.

- . Phasenweise seien 25 Prozent des gesamten Agentur-Personals für die Bearbeitung der Anträge auf Kurzarbeitergeld abgestellt worden.

- Bald wieder Kleinkunst im Helmstedter Brunnentheater: Die Stadt Helmstedt will ihren Betrieb im Brunnentheater wieder aufnehmen. Allerdings sind die Möglichkeiten begrenzt.

- Sportverein bietet Konzert mit Mr. Nice Guy: Endlich wieder auftreten – das haben sich die Mitglieder der Band Mr. Nice Guy gewünscht. Dürfen sie: am 5. September open air in Flechtorf.

- Zwei Millionen Euro Mehrkosten durch Corona für Königslutter: Königslutter hat eine Haushaltssperre verhängt. Wirklich belastbare Zahlen, die die Auswirkungen der Corona-Krise zeigen, gibt es erst im Herbst.

- Helmstedter Jugendzentrum ab 28. Juli wieder am Start: Unter Auflagen können Kinder und Jugendliche ab nächster Woche wieder Freizeitangebote im Helmstedter Jugendzentrum wahrnehmen.

- Graslebener Museumsverein wächst gegen den Trend: Der Museumshof in Grasleben hat sich trotz Corona-Krise viel vorgenommen: den Umbau des Innenhofes etwa und die Gewinnung weiterer Mitglieder.

- Im Freibad Grasleben gibt es ab dem 3. August ein tolles Angebot: Schwimmkurse für Kinder, siehe:

- Die Helios-Klinik lässt sein Haus am Nachmittag für Besucher länger offen. Ansonsten bleiben bisherige Regeln bestehen. Siehe auch:

- Die Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn hat ihre Dauerausstellung komplett umgestaltet. Zu sehen ist sie ab Freitag, 14. Juli. Der Schutz vor Corona macht auch hier Zugangsregeln notwendig:

- Auch die Schüleruniversitätstage Mitte September im Helmstedter Juleum befassen sich mit Viruswellen in der Menschheitsgeschichte:

- In den Freibädern des Landkreises Helmstedt gibt es weniger Corona-Einschränkungen: Die Samtgemeinde Grasleben lockert die Rahmenbedingungen für Gäste des Freizeitbades. Auch in Helmstedt und Königslutter gibt es Lockerungen.

- Hoiersdorf sucht Helfer für Sanierung des Gemeinschaftshauses: Das Volksfest Hoiersdorf fällt wegen Corona aus. Dafür stehen 100.000 Euro für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses bereit. Dafür werden Helfer gesucht.

- Hauptamtlicher Geschäftsführer für Helmstedter Sportverein: Die Delegiertenversammlung findet wegen Corona online statt. Der HSV ist damit ein Vorreiter in Niedersachsen.

- Die Corona-bedingte Pause zwingt den Helmstedter Verein „Grenzenlos – Wege zum Nachbarn“ dazu, über neue Konzepte der Wissensvermittlung nachzudenken.

- Schöningens Bürgermeister nach 117 Tagen im Amt vereidigt: Wegen Corona legt Malte Schneider den Amtseid mit Verzögerung ab. Rat und Verwaltung wollen sich digitalisieren. CDU kritisiert Jahresabschlüsse.

- Helmstedter Universitätstage – Corona zwingt zum Umdenken: Die 26. Helmstedter Universitätstage sollen stattfinden. Das hat der Beirat am Donnerstag bekräftigt. Aber es wird besondere Vorkehrungen geben.

Helmstedts Corona-Krisenstab hat derzeit nichts zu tun: Lockerung für den Corona-Krisenstab des Kreises Helmstedt: Am Dienstag tagte er vorerst zum letzten Mal in der Feuerwehrtechnischen Zentrale.

- So geht es einem VW-Zulieferer in Ochsendorf nach Corona: Gerade war Autozulieferer Aunde an den neuen Standort Ochsendorf gezogen, um Sitzbezüge zu entwickeln, da kam der Corona-Lockdown.

- Helmstedter Avacon AG peilt „grünen“ Neustart nach Corona an: In der Corona-Krise hat die Helmstedter Avacon AG zusätzliche Investitionen auf den Weg gebracht. Ziel ist ein „Neustart mit grüner Komponente“.

- APZ-Königslutter bedankt sich bei Helfern in Corona-Zeiten: Seit Wochen sorgen Freiwillige dafür, dass die Betreuungsabläufe im APZ in Königslutter trotz der Corona-Krise aufrecht erhalten werden können.

- Zoomeffekt: Helmstedter SV lässt Delegierte online entscheiden: Ein Novum in der Vereinsgeschichte: Der Helmstedter SV hält seine Delegiertenversammlung am 26. Juni erstmals online ab.

- Die Kreismuseen in Helmstedt haben ab Dienstag, 16. Juni, wieder geöffnet. Allerdings gelten für das Zonengrenzmuseum sowie für das Kreis- Universitätsmuseum Beschränkungen, siehe:

- Autokino Grasleben: Eine Erfolgsgeschichte endet: Nach vier Wochen und insgesamt elf Vorstellungen sagt das Autokino Grasleben „Adieu“.

- Helmstedter Uni-Tage. Ende Juni soll Klarheit herrschen: Bis Ende Juni wird sich voraussichtlich entscheiden, in welcher Form die Helmstedter Universitätstage im September ausgerichtet werden sollen.

- Das Corona-Nachverfolgungs-Team des Landkreises Helmstedt wird ab sofort durch fünf Soldaten der Bundeswehr verstärkt.

- Schöninger Bibelgartensomer trotzt Corona: An fünf Abenden im Juli lockt die Kultur ins grüne Kleinod hinter Klostermauern. Nur bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen abgesagt.

- Helmstedter Schützen holen ihr großes Jubiläum 2021 nach: Das Grund-Dilemma der Corona-Zeit: Verschieben sorgt nicht für mehr Planungssicherheit. Diese Erfahrung machten die Helmstedter Schützen.

- Das Kino in Königslutter hält noch eine Weile durch: Seit drei Monaten ist das Kino in Königslutter geschlossen. Betreiber Sascha Pesenecker erläutert, warum das vorerst auch so bleiben wird.

- Seit dem Wochenende 6. und 7. Juni sind die Freibäder in Helmstedt (Birkerteich) und Königslutter (Lutterwelle) wieder am Start. Die Einlass- und Badevorschriften sind – wie auch in Grasleben und Räbke – reglementiert. Auch das Badezentrum Negenborn in Schöningen öffnet wieder, siehe:

- 50 Prozent Betreuung – Kita in Barmke auf einem guten Weg: Von 44 Kindern dürfen 22 wieder die Kita Barmke besuchen. Sie teilen sich auf in Vorschulkinder und Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen.

- Corona-Krise verhindert weiterhin Koronarsport in Helmstedt: Der Behindertensportverein Helmstedt bangt um seine Existenz. Die Gruppenabende für Bewegung und Gymnastik können weiterhin nicht stattfinden.

- Schöninger Jugendzentrum öffnet nach Corona-Zwangspause wieder: Der Eingang erfolgt direkt über den Park mit Anmeldung. Die Besucherzahl im Garten sowie Zeit und Teilnehmerzahl der Angebote sind begrenzt.

- Goldmedaillen für Helmstedter Corona-Helden: Der Helmstedter Frank Brüning setzt seine Spendenaktion für die Kita St. Marienberg und das Jugendzentrum fort.

- Schutzvisiere aus dem 3D-Drucker: Unter den denkbar schlechten Vorzeichen der Corona-Krise innovativ zu sein, dieses Kunststück hat die Firma rpm aus Helmstedt fertig gebracht.

- Das Wolstock-Festival 2020 in Wolsdorf ist jetzt endgültig abgesagt. Doch die Organisatoren haben bereits einen neuen Termin für 2021 festgelegt.

- Corona-Tests in Helmstedt: 1589 Abstriche sind dokumentiert: Dabei sind die Testungen mit negativen Befunden von Ärzten und Kliniken nicht erfasst. Angaben zur Verteilung liegen nur bedingt vor.

- Warberger darf endlich wieder Kutschfahrten anbieten: Günter Schwarzats Planwagenfahrten sind beliebt. Durch das Corona-Verbot standen sie fast vor dem Aus, aber die Hilfsbereitschaft ist groß.

- Kreisvolkshochschule fährt Betrieb wieder hoch: Auch wenn längst nicht alles stattfinden kann: Die Leitung der Kreisvolkshochschule ist froh, wieder ein Kursprogramm anbieten zu können.

- Das Hotel Königshöf in Königslutter ist wieder eröffnet. Auch wenn der Betrieb verhalten startet, ist der Hoteldirektor froh.

- Ein Dutzend Gastronomen hat am Samstag zwei Stunden lang still protestiert auf dem Markt. Sie fühlen sich in der Corona-Krise allein gelassen

- Königslutters Bürgermeister übt Kritik am Land: Grundsätzlich biete der Stufenplan Orientierung, sagt Alexander Hoppe, doch in Sachen Freibad-Öffnungen stehen Kommunen alleine da.

- Krisenbekämpfung im Kreis Helmstedt: Wie schlägt sich der Landkreis Helmstedt im Kampf gegen Corona? Das haben wir die Fraktionen im Kreistag gefragt.

- Neue Erreichbarkeit des Corona-Teams: Aufgrund eines Umzuges haben sich die Telefonnummern der Mitarbeiter, die Fragen zum Corona-Geschehen beantworten, geändert. Bei medizinischen Fragen zum Thema Corona, sind die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ab Montag, 11. Mai, montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr, dienstags bis 16.30 und samstags von 13 bis 16 Uhr unter folgenden Telefonnummern zu erreichen: 05351/121-1031, 1032 und 1034 sowie per E-Mail an corona@landkreis-helmstedt.de .

- Für den Königslutteraner Profi-Musiker Christian „Léo“ Leonhardt bedeutet die Arbeitssperre Existenznot.

- Kneipe in der Katastrophe: Wie Corona die Helmstedter Disko „Loft“ und die Schöninger Kneipe „SchöBi“ trifft, berichten die Betreiber Jennifer und Florian Jura im Interview.

- Das Aerie-Festival in Querenhorst fällt wegen Corona aus: Den Festival-Machern sind die Sicherheit und Gesundheit des Publikums wichtiger. Sie nehmen jetzt die Planung für das Jahr 2021 in Angriff.

- Schöninger Grundschüler sind in den Corona-Schulalltag gestartet: Für 50 Mädchen und Jungen hat am Montag der Unterricht wieder begonnen. Nicht nur für sie beginnt eine neue Schul-Normalität.

- Die Abschlussklassen der IGS Helmstedt gehen wieder zur Schule. Wie Lehrer und Schüler ihr Wiedersehen erleben, schildern sie in einem Bericht.

- Zehn Trauungen in sieben Wochen. Diese Bilanz zieht das Helmstedter Standesamt. Corona bremst den Willen zum Heiraten also nicht.

- Lyriker Johann Voß zu Kunst und Krise: Kein trostloses Vertrösten

- Die Annahmestelle für Elektroaltgeräte, Altpapier, Dämmstoff (KMF) und Altreifen auf dem Gelände der Firma Veolia in Helmstedt wird ab Montag, 4. Mai, wieder für den Publikumsverkehr während der normalen Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 8 bis 12 Uhr, geöffnet sein. Bei der Anlieferung sind die allgemeinen Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht und das Abstandsgebot zu beachten, teil der Landkreis Helmstedt mit.

- So läuft in Corona-Zeiten der Unterricht in Schöningen: Schüler, Lehrkräfte und eine Mutter geben Einblick, wie sie den Ausnahmezustand an der Eichendorffschule erleben.

Schöningens Bürgermeister Malte Schneider hat für die Stadt eine Haushaltssperre verhängt. Damit reagiert er auf die wegbrechenden Gewerbesteuer-Einnahmen, siehe auch: Gemeinden unter Druck- Schöningen verhängt Haushaltssperre

- Ein Helmstedter Netzwerk („Frühe Hilfen“) bietet „Nummer gegen Kummer“: Mit diesem Sorgentelefon, angeboten vom gleichnamigen Verein, richtet sich der Landkreis Helmstedt vor allem an gestresste Eltern.

- Ja-Wort per Live-Stream aus dem Schöninger Standesamt: Theresa und Pascal Scholz lassen Verwandte und Freunde mit moderner Technik an ihrem Eheversprechen teilhaben.

- Die Schöninger Werbegemeinschaft plant wegen Corona um: Die beliebten Großveranstaltungen Altstadtfest und das Oldtimer-Treffen „Elmdrive“ sollen nun im September stattfinden

- Abgesagt wurde dagegen das Ducksteinfest in Königslutter: Die durchschnittlichen Besucherzahlen lägen beim Königslutteraner Ducksteinfest über 1000. Daher gilt das Fest als Großveranstaltung und ist untersagt.

- Die Online-Plattform „Schöningen.liefert“ ist seit Kurzem sowohl auf Facebook als auch auf Instagram zu finden. Lokale Unternehmen und Selbstständige aus ganz Schöningen und Umgebung haben dort die Chance, sich und ihre angebotenen Produkte und Dienstleistungen über Bild- und Videobeiträge kurz vorzustellen und so auf sich aufmerksam zu machen, wie die Stadt Schöningen am Dienstag mitteilte.

Die Corona-Telefon-Hotline:

Für alle medizinischen und psychologischen Fragen haben die Helios Kliniken GmbH eine deutschlandweite Hotline für Fragen zum Coronavirus eingerichtet. Anrufer werden dort beraten und sofern notwendig an eine Abstrichstelle vermittelt. Um den zunehmenden Bedarf an psychologischer Unterstützung abzudecken, hat Helios das Hotline-Team um Psychologen erweitert. Die telefonische 24-Stunden-Beratung für Fragen rund um das Sars-CoV-2-Virus ist unter (0800) 8 123 456 zu erreichen.

Das Corona-Testzentrum:

Gemeinsam mit dem Krankenhaus haben die Kreisverwaltung, und der DRK-Kreisverband Helmstedt ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Es befindet sich in einem DRK-Zelt auf dem „Storchenparkplatz“, direkt vor dem Klinikeingang. Dort werden Patienten getestet, bei denen ein begründetes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Es werden jedoch nur akute Verdachtsfälle getestet, die sich zuvor beim Gesundheitsamt unter (05351) 121-1415/1490 angemeldet haben.

Bei der Anmeldung erfolgt zunächst eine telefonische Beratung, ob überhaupt ein solcher Verdachtsfall vorliegt. Das ist insbesondere der Fall, wenn Symptome vorliegen und ein unmittelbarer Kontakt zu einem Infizierten oder ein Aufenthalt in Risikogebieten stattgefunden hat.

Vor Ort befindet sich die Anlaufstelle, bei der die Verdachtsfälle einen Laufzettel bekommen, mit dem sie Einlass in den Abstrichbereich des Corona-Testzentrums erhalten. Dort werden die Abstriche von ausgebildeten Schwestern genommen und an die Labore zum Test auf das Sars-CoV-2 Virus verschickt. Die Ergebnisse werden dann wieder an das Gesundheitsamt versandt. Von dort erfolgt die Information an die Betroffenen. Dies kann je nach Auslastung der Labore derzeit bis zu vier Tage dauern.

Zu den Risikogebieten gehören Laut Robert Koch Institut (Stand 31. März): Ägypten (ganzes Land), Frankreich (ganzes Land), Iran (ganzes Land), Italien (ganzes Land), Österreich (ganzes Land), Schweiz (Kantone Tessin, Waadt und Genf), Spanien (ganzes Land), Südkorea (Daegue und die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)), USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington, New York und New Jersey). Besonders betroffene Gebiete in Deutschland: Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen).

Updates zu den Risikogebieten finden Sie unter: https://www.rki.de/

Kurzarbeit – Informationen vom Arbeitsamt:

Die Berater in der Agentur für Arbeit in Helmstedt sind unter der lokalen Sammelrufnummer (05351) 522 888 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr (Festnetzkosten) erreichbar. Mit dieser neuen Telefonnummer soll die vorhandene Arbeitnehmerhotline 0800 4 5555 00 (8 bis 18 Uhr, kostenfrei) entlastet werden. Per E-Mail an Helmstedt.111-Eingangszone@arbeitsagentur.de können Anfragen ebenfalls gestellt werden.

Arbeitgeber und Betriebe mit Fragen rund um das Thema Kurzarbeit erreichen die Fachleute des Arbeitgeber-Services telefonisch unter 0800 4 5555 20 von 8 bis 18 Uhr (kostenfrei) oder unter der direkten Durchwahl ihrer bekannten Ansprechpartner. Alle wichtigen Informationen zum Thema Kurzarbeit finden Unternehmen unter www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit. Die Antragstellung kann schriftlich und für registrierte Arbeitgeber auch online erfolgen.

Zulassung von Kraftfahrzeugen:

Angesichts der aktuellen Lage und zum Schutz vor Ansteckung können in der Zulassungsstelle des Landkreises Helmstedt nur Zulassungen von Fahrzeugen für Personen erfolgen, wenn diese der Aufrechterhaltung der kritischen Allgemeininfrastruktur und Daseinsvorsorge dienen. Natürliche oder juristische Personen, die zu diesem Personenkreis gehören, können die Zulassung per E-Mail beantragen. Die E-Mail muss als Betreff das jeweilige Anliegen klar erkennen lassen. Die Zugehörigkeit zum o.g. Personenkreis muss formlos begründet und belegt werden. Anträge sind an folgende Adresse zu richten. strassenverkehr@landkreis-helmstedt.de. Über das weitere Vorgehen werden Sie dann umgehend informiert. Künftig sind Zulassungen nur noch auf dem Postweg möglich.

Weitere Corona-Meldungen:

- Helmstedter Gesundheitsamt massiv von Corona-Virus betroffen: 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit dem Corona-Virus infiziert. Sie sind in Hausquarantäne.

- Helmstedt aktuell lädt Firmen dazu ein, auf sich hinzuweisen: Die Werbegemeinschaft Helmstedt aktuell will Händlern mit einem Internetservice in Corona-Zeiten helfen. Doch die Resonanz ist dürftig.

- Erster Corona-Toter im Kreis Helmstedt – 74-Jähriger verstarb: Der Mann kam ins Helios-Klinikum in Helmstedt und wurde dort intensivmedizinisch versorgt und beatmet, teilte der Landkreis am 7. April mit.

- Infoseite informiert über Lieferangebot in Lehre: Die Gemeinde Lehre hat nach dem Vorbild von Schöningen eine Infoseite über Abhol- und Lieferangebote in ihre Internetpräsenz integriert.

- Abi zur Corona-Zeit: Im Kreis Helmstedt trifft es 40 Schüler: Im Landkreis Helmstedt sehen 40 Abiturienten besorgt ihren Prüfungen entgegen. Das Gymnasium Julianum Helmstedt betreut den Sammeljahrgang.

Polizei erhöht Präsenz in Sachen Kontaktsperre:

Unter der Woche gebe es bislang kaum grobe Verstöße gegen die Kontaktsperre im Landkreis Helmstedt, berichtet Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Doch „an den Wochenenden nimmt die Zahl der Einsätze zu.“ Er kündigt an: „Wir werden daher deutliche Präsenz zeigen, übrigens nicht nur in den Innenstädten, sondern auch in Naherholungszonen.“ Kontrollen fänden übrigens auch im Straßenverkehr statt. „Wenn wir mehr als zwei Personen in einem Auto beobachten, dann überprüfen wir die Insassen“, erläuterte der Polizeisprecher. Die Regeln der Kontaktsperre würden selbstverständlich auch innerhalb von Fahrzeugen gelten.

Kreiswohnungsbaugesellschaft hilft Mietern:

Wer wegen der Corona-Krise seine Miete nicht bezahlen kann, sollte sich am besten melden, rät die Kreiswohnungsbaugesellschaft ihren Mietern. Worauf bei der Einstellung von Mietzahlungen zu achten ist, erklärt KWG-Geschäftsführer Wito Johann (HN+).

Helmstedter Sportverein hat ein Hilfe-Netzwerk gegründet:

Der Helmstedter Sportverein (HSV) hat ein Nachbarschaftshilfe-Netzwerk eingerichtet. Per E-Mail können sich Menschen aus der Risikogruppe oder aber deren Angehörige beim Verein melden, wenn sie Hilfe bei der Bewältigung des Alltags brauchen.

Autohof-Gastronomin macht sich für LKW-Fahrer stark:

Trucker fühlen sich in der Coronakrise auf verlorenem Posten. Autohof-Gastronomin Sibylle Rademacher aus Wendhausen kämpft für eine bessere Versorgung der LKW-Fahrer.

Kurzarbeit wegen Coronavirus- Was man jetzt wissen muss



Corona in Helmstedt:

Kunst in Zeiten von Corona- Schöninger Kunstverein bietet Platz

Informationen zu Finanzhilfen über die NBank

Das Land Niedersachsen wird in der Corona-Krise kurzfristig Kredite von bis zu 50.000 Euro pro Fall als Liquiditätshilfe für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung stellen. Diese Liquiditätshilfe wird direkt von der NBank vergeben, Sicherheiten müssen dafür nicht erbracht werden. Ziel ist es, kleinen und mittleren Unternehmen, die ein tragfähiges Geschäftsmodell haben und Perspektiven aufweisen, jedoch auf Grund von temporären Umsatzrückgängen im Zuge der Corona-Krise einen erhöhten Liquiditätsbedarf aufweisen, zu unterstützen.

Kleinunternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten sollen außerdem einen einmaligen Liquiditätszuschuss von bis zu 20.000 Euro beantragen können. Dieser Zuschuss wird gestaffelt nach der Anzahl der Betriebsangehörigen zur Verfügung gestellt.

Diese Hilfen stehen auch Start-ups zur Verfügung, wenn diese jünger als 5 Jahre sind. Das gilt auch, wenn diese vor Ausbruch der Corona-Krise noch keine schwarzen Zahlen geschrieben haben. Voraussetzung ist im Kern ein tragfähiges Geschäftsmodell und eine positive Einschätzung der weiteren Unternehmensentwicklung.

Weitere Informationen zur Antragstellung gibt es auf der NBank-Internetseite unter: www.nbank.de

