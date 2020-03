Helmstedt – Christophorus überträgt Ostergottesdienst live

Die Christophorus-Gemeinde in Helmstedt bietet einen Mitnahmeservice für Predigt-Texte in Zeiten von Corona. Und sie nutzt das Internet, um die Menschen zu erreichen.

Helmstedt. Die Corona-Krise befördert die Kirche ins multimediale Zeitalter – zum Beispiel die St. Christophorus-Gemeinde in Helmstedt.

Bis vor Kurzem sei ihr die Internet-Videoplattform YouTube kein Begriff gewesen, räumt Pfarrerin Birgit Rengel ein. Doch nun nutzt die Gemeinde diesen Kanal, um Predigten aufzuzeichnen und Gottesdienstbotschaften mit Hilfe des Internets zu verbreiten. Wenn die Menschen sich nicht in der Kirche versammeln können, muss die Kirche zu den Menschen kommen. Diese Überzeugung greift derzeit in vielen Gemeinden im Kreis Helmstedt um sich. Mit viel Kreativität wird an Angeboten gearbeitet, die im Kern vor allem eines sind: Seelsorge.

„Der Filmemacher Sebastian Petersen aus Helmstedt unterstützt uns ehrenamtlich und dreht in unserer Kirche die Videos für das Internet“, erzählt Birgit Rengel. Immer samstags gebe es eine neue Veröffentlichung. Und zu Ostern geht die Gemeinde dank der technischen Unterstützung durch Petersen noch einen Schritt weiter. „Am Ostermorgen um 5 Uhr wird ein Gottesdienst per Live-stream direkt im Internet übertragen und danach auch auf YouTube zu sehen sein“, kündigt die Pfarrerin an.

Zur aktuellen Freisetzung der Kräfte gehört auch, dass sich junge Leute an der Predigtgestaltung beteiligen. „Der ehemalige Kirchenvorsteher Kevin Hilmer wird eine Andacht gestalten“, berichtet Rengel. Julia Schobert, Medizinstudentin in Berlin und dort Mitglied einer internationalen Kirchengemeinde, werde eine Andacht in Englisch halten. „Wir wollen auch Menschen aus anderen Herkunftsländern und anderen Sprachen erreichen“, meint Rengel.

Da nicht alle Gemeindeglieder einen Internetzugang haben, hält die Christophorus-Gemeinde auch analog Kontakt zu den Menschen. An der geschlossenen Kirchentür steht eine Staffelei mit Predigttexten und Begleitgebeten für den Tag, die Interessenten mit nach Hause nehmen können.

Gemeinsam mit dem Architekten Günter Hertel erstellt Rengel derzeit Fotokarten aus der neu gestalteten Kirche, die zusammen mit den Predigt-Texten als „Kirche zu Hause“ genutzt werden können. Dieser Service kann beim Pfarramt unter Ruf 399052 bestellt werden. Das Material wird dann zugestellt, es ist außerdem verfügbar im Ständer am Kircheingang.

„Wir erleben im Moment eine Besinnung auf das Wesentliche, auch innerhalb der Kirche“, erzählt Rengel. „Ich glaube, dass uns die Corona-Krise verändert. Mobilität und ständige Zerstreuung haben jetzt mal Pause. Die Grundfragen des Lebens bekommen mehr Raum. Das wird hoffentlich bleiben von der Krise.“

Wer sich für die Angebote der Christophorus-Gemeinde interessiert, kann sich informieren unter: www.christophorus-helmstedt.de.

