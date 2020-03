Helmstedter Tafel stellt Betrieb bis auf Weiteres ein

Helmstedt. Die Helmstedter Tafel hat an den Folgen der Corona-Krise schwer zu knabbern. Ihre Warenausgabe an bedürftige Menschen musste sie einstellen.

Die Corona-Krise trifft im besonderen und nicht zuletzt die Ärmsten der Armen. So können die Kunden der Helmstedter Tafel seit einer Woche nicht mehr auf das Angebot der ehrenamtlichen Hilfseinrichtung zurückgreifen. Die Ausgabestelle für Lebensmittel hat seit 17. März ihren Betrieb eingestellt. Das hat der Vorstand schweren Herzens so beschlossen.

Die Entscheidung ist aus mehreren Gründen getroffen worden. Hauptgrund ist der Mangel an Lebensmitteln. Die Supermärkte hätten seit einigen Tagen einfach keine Ware mehr übrig: Kein Mehl, keine Backwaren, keine Obst und Gemüse – letzteres übrigens schon seit langem nicht mehr. Weil die Spenden von Bäckereien und Lebensmittel-Läden ausbleiben, ist die Lieferkette als Grundlage des sozialen Geschäftsmodells unterbrochen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Es wurde zum Schluss immer schwerer, die wenige Ware einigermaßen gerecht zu verteilen“, erklärte Roswitha Roehse. Sie ist Schatzmeisterin des Vereins. Zudem seien die von den Tafel-Dachverbänden verschärften Hygienevorschriften kaum noch einzuhalten gewesen. Das hätte viel mehr Aufwand bedeutet – zu viel für die räumlich wie personell begrenzten Kapazitäten.

Ein Aushang vor dem nun leeren Warenlager am Magdeburger Tor weist Besucher auf die verfahrene Situation hin. Auf der Webseite der Tafel steht unter „Aktuelles“: Damit soll das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus vermieden werden, denn Kunden und Mitarbeiter gehören aufgrund ihres Alters überwiegend zur Gruppe der Hauptgefährdeten. Außerdem sei trotz guter Organisation und zeitlicher Staffelung großer Andrang bei der Lebensmittelausgabe nicht zu vermeiden. Das liegt zum Einen an der großen Zahl der täglichen Kunden und zum Anderen an den räumlichen Bedingungen der Geschäftsstelle. Und auch die Tourenteams, die im gesamten Landkreis tägliche Lebensmittel einholen, kommen dabei mit sehr vielen Menschen in Kontakt.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Eine Gefährdung sei für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen gegeben, weshalb die vorübergehende Schließung beschlossen wurde. Über die Wiederaufnahme des Betriebes soll zeitnah informiert werden. „Wann das ist, wurden wir von vielen Besuchern gefragt: Wir können es nicht beantworten“, betonte Roehse.

Was die Sache verschlimmert, ist, dass die Gebäude-Fixkosten für Miete, Strom, Wasser und Heizung kaum sinken. Darauf weisen die zweite Vorsitzende Anja Sievers und ihr Mann, Schriftführer Dennis Sievers-Riedel hin. Monatlich gingen allein dafür 745 Euro drauf. Wenn denn nun wegen Corona und der Betriebsschließung Einnahmen dadurch wegbrechen, dass kein Kunde mehr 2,50 Euro für sein jeweiliges Lebensmittelpaket entrichtet, dann dürfte das Minus noch größer werden.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Zum Hintergrund: In der Hochphase kamen täglich bis zu 300 Menschen in die Ausgabestelle der Helmstedter Tafel. In den letzten Tagen wurden es immer weniger, vielleicht die 50. Wie es um jeden einzelnen Fall bestellt sein könnte, ist das wahre Drama. Damit die Tafel eine Zukunft hat, muss sie finanziell über Wasser gehalten werden. „Einige Rücklagen haben wir noch,. Sie reichen für ein paar Wochen.“ Wer finanziell helfen möchte: Auf der Webseite steht das Spenden-Prozedere. Aufzurufen unter der Adresse: „www.helmstedter-tafel.de“.

Zwei Corona-Tote in Wolfsburg – 2071 Infizierte in Niedersachsen