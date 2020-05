Corona-Virus: Überwältigende Hilfewelle für Zootiere

Die gute Nachricht: Alle Tiere im Stöckheimer Zoo sind gesund und munter. Und dennoch hat sie der unheimliche Corona-Virus hart getroffen. Hinter verschlossener Zoo-Tür führen sie seit mehr als einer Woche ein tristes Dasein. Vor allem die Berberaffen und Waschbären, aber auch die jungen Zicklein in der Streichelwiese vermissen die Besucher. Sie lieben den Umgang mit Kindern und die Erwachsenen das Futter. Wir gehen deshalb schon selber rum mit Futtertüten, um die Tiere bei Laune zu halten“, lacht Zoo-Direktor Uwe Wilhelm, der mit Neuigkeiten aufwarten kann: Die Situation der Zootiere habe die Tierfreunde unserer Stadt auf den Plan gerufen. Seit dem Wochenende, seit dem Zeitungsbericht über die Einnahmen-Misere im Zoo, hätten sich zahlreiche Menschen aus der Region gemeldet und sich erkundigt, wie sie den Tieren – und dem Zoo – helfen können.

Beispielsweise durch den Kauf von Jahreskarten (Erwachsene: 60 Euro, Kinder: 40 Euro) oder Gutscheinen und vor allem auch durch Tier-Patenschaften (ab 20 Euro). „Seit Samstag haben wir rund 150 neue Tierpaten. Es gibt fast überhaupt kein Tier mehr im Zoo, das noch keinen Paten hat“, freut sich Junior-Chef Peter Wilhelm und erklärt: Viele dieser Paten seien seit langem mit dem Zoo eng verbunden. „Sie sind schon als Kinder mit ihren Eltern her gekommen, jetzt kommen sie als Eltern oder Großeltern mit den Enkeln vorbei.“

Ein Gemüsebauer aus der Region habe angeboten, den Zoo kostenlos mit Möhren zu beliefern, bis es wieder rund läuft, sagt Zoo-Direktor Uwe Wilhelm. Das habe man natürlich gern angenommen. Zumal die Corona-Krise die Kosten nicht ganz unerwartet nach oben getrieben habe. Wilhelm: „Wir haben jetzt neuen Impfstoff für die Affen bestellt, zum Schutz gegen bakterielle Infektionen, und haben nicht schlecht gestaunt: Das Präparat ist von 70 Euro innen kurzer Zeit auf 420 Euro gestiegen. Angeblich wegen neuer Zulassungsvoraussetzungen im Labor sei das Zeug so teuer geworden.“

Via Instagram und Facebook ist der Zoo im Internet weiterhin für die Braunschweiger erreichbar. Dort werden aktuelle Fotos und Videos ins Netz gestellt. Wilhelm: „Wir wollen die Leute weiterhin an unserem Zooleben teilhaben lassen.“

Wer den Zoo und die Tiere in dieser schweren Zeit unterstützen will, könne eine Tierpatenschaft über die Homepage unter https://zoo-bs.de/patenschaften/ abschließen oder direkt per PayPal an info@zoo-bs.de spenden oder aber direkt über das Patenschafts- und Spendenkonto IBAN DE51 2505 0000 0150 2964 08; BIC: NOLADE2HXXX.

