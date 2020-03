Hebamme zu Corona: Keine Schwangerschaftsbetreuung ohne Kontakt

Eine Schwangerschaft und Geburt sind für die meisten Frauen und ihre Partner ohnehin eine Ausnahmesituation. Nun sorgt die Corona-Krise und die damit verbundene Epidemie-Lage für zusätzliche Verunsicherung. Davon berichtet auch Hebamme Patricia Könneker aus der Braunschweiger Praxis Pawelstraße. In den vergangenen Tagen habe sich beinahe jede ihrer zu betreuenden Schwangeren gemeldet und sich nach besonderen Verhaltensregeln erkundigt. Wie sich ihre Arbeit aufgrund von Corona verändert hat, hat sie unserer Zeitung erzählt.

Schwangerschaftsbetreuung ohne persönlichen Kontakt geht nicht

Dass Könneker plötzlich den ganzen persönlichen Kontakt zu Schwangeren einstellen soll, sieht sie als beinahe unmöglich: „Wir arbeiten viel mit den Händen und können daher nicht komplett auf Telemedizin umstellen.“ In den vergangenen Tagen hätten aber einige Frauen bereits Termine abgesagt. Solange es vom Gesundheitsamt aber noch keine konkreten Vorgaben gebe, wie es mit der Schwangerschaftsbetreuung weitergehe, werden die Hebammen und weiteren Mitarbeiterinnen in der Praxis so gut es geht weiterarbeiten, so Könneker. Termine für Vorsorgeuntersuchungen, die sonst in der Praxis stattfanden, werden nun häufig bei den Frauen zu Hause durchgeführt. Sämtliche Kurse, wie die zur Geburtsvorbereitung, seien jedoch gestrichen. Das stelle zunächst kein großes Problem dar, Könneker sieht es eher als „günstigen Zeitpunkt“. Die Angebote wären sowieso zu den Osterferien ausgelaufen. Also verpassen die Teilnehmer nur ein, zwei Stunden, was noch verkraftbar sei. Wie es jedoch nach den Ferien weitergehen soll, weiß die Braunschweiger Hebamme nicht.

Krankenkasse zahlt nicht für Online-Kurse

Es gebe die Möglichkeit, bei den Kursen auf Online-Angebote umzusteigen. Einige Praxen, so Könneker, bieten dies bereits neben den regulären Geburtsvorbereitungsmaßnahmen an. Kurse, die nur im Internet stattfinden, existierten noch nicht. Ein Problem ist laut Könneker, dass Online-Kurse bislang nicht von den Krankenkassen übernommen werden, sondern als private Zusatzleistung gelten. Sie hat aber die Hoffnung, dass es im Zuge der Corona-Krise bald eine Ausnahmeregelung dafür gebe. Die Braunschweiger Hebamme hat bislang noch nicht viel Erfahrung mit Online-Kursen. „Das wird auf jeden Fall spannend. Es ist schon etwas anderes, wenn ich die Teilnehmerinnen nicht sehe“, sagt sie. Es stelle sich zudem die Frage, wie das technisch umgesetzt werden kann.

Erhöhtes Corona-Ansteckungsrisiko für Ungeborene?

Ist die Sorge der Schwangeren vor einem erhöhten Ansteckungsrisiko und Gefahren fürs Ungeborene gerechtfertigt? „Das Gemeine an Corona ist, dass es ein neuer Virus ist“, erklärt Patricia Könneker. Das bedeutet: Bislang gebe es noch keine allumfassenden Forschungsberichte. Es legen nur Erfahrungswerte in kleiner Zahl vor, die jedoch erst einmal keinen Anlass zur Sorge bieten würden. Was sie jedoch sicher sagen kann, ist, dass für Schwangere – wie für alle anderen auch – die allgemeinen Hygieneregeln gelten und die Sozialkontakte auf das nötigste reduziert werden sollten.

