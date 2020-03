Polizei: Menschen in Niedersachsen zu großen Teilen vernünftig

Fast Menschenleer war es am Samstag auch in Hannover.

In Hannover und Bremen hat die Polizei am Samstag zunächst keine größeren Menschenansammlungen beobachtet. „In der ganzen Stadt sind die Straßen und Plätze leer“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover am Samstag. Die Menschen hielten sich an die wegen der Corona-Pandemie erlassene Allgemeinverfügung und die damit verbundenen Beschränkungen. „Wir haben anders als in den vergangenen Tagen bislang kein unvernünftiges Verhalten beobachten können, auch nicht auf den Wochenmärkten“, meinte der Sprecher am Mittag. „Die Kontrollen auch in der Nacht bleiben natürlich aufrechterhalten, bei Fehlverhalten werden wir konsequent durchgreifen.“

Auflagen eingehalten

„Bisher halten sich alle an die Auflagen“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Göttingen am Nachmittag. Nicht anders sah es im Nordosten Niedersachsens aus, wie die Polizeidirektion Lüneburg bestätigte. „Wir hatten angekündigt, Corona-Partys rigoros aufzulösen, daran habe sich die Leute offenbar auch gehalten“, sagte ein Sprecher.„Bei uns vermelden die Kollegen keine größeren Ansammlungen“, hieß es bei der Polizeidirektion Braunschweig .

„Die Menschen scheinen sich an die Verbote zu halten und bleiben zuhause.“ So sahen es auch die Kollegen der Polizeidirektionen Oldenburg. „Auch in Osnabrück war es bislang ruhig“, sagte die Sprecherin der Polizeidirektion am Nachmittag. „Wir hoffen, dass es am Wochenende so bleibt.“In Bremen sah es ähnlich aus.

Keine Corona-Partys

„Nach aktuellem Stand gab es keine Corona-Partys oder Ähnliches“, sagte eine Sprecherin der dortigen Polizeidirektion am Vormittag. In der Nacht sei es ruhig gewesen. „Einzelne Läden, die noch geöffnet hatten, wurden angesprochen. Sie zeigten sich verständig und schlossen.“Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatten mehrere Bundesländer das öffentliche Leben noch einmal drastisch eingeschränkt. Am weitesten gingen dabei Bayern und das Saarland. Dort traten am Samstag Ausgangsbeschränkungen in Kraft, die Bürger dürfen ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen.

Am Sonntag kommen Informationen zu möglichen Ausgangssperren

Auch andere Länder verschärften am Freitag ihren Kurs. Treffen auch kleinerer Gruppen sind nun vielerorts verboten, Restaurants werden für Gäste geschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Sonntag mit den Bundesländern über die weiteren Schritte beraten. Auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte den Samstag als wichtigen Tag bei der Entscheidung über mögliche Ausgangssperren bezeichnet. dpa

