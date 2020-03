TU-Professor Stefan Dübel hatte am Samstagnachmittag den besten Überblick über eine Stadt im Ausnahmezustand.

Samstag um 15 Uhr in Braunschweig: Nichts los!

Eine Stadt im Ruhemodus, fast komplett heruntergefahren. So zeigte sich die Innenstadt an diesem Samstag. Beklemmend einerseits. Andererseits aber genau richtig. Die meisten Braunschweiger, die nicht zur Arbeit mussten oder konnten, blieben einfach zu Hause – abgesehen von Einkäufen oder Spaziergängen. Zwar durften Restaurants und Cafés am Samstag noch ein letztes Mal bis 18 Uhr öffnen, doch viele hatten schon vorher geschlossen. Auf dem Altstadtmarkt war Wochenmarkt mit Einschränkungen, auch dort gab es keinen Andrang wie sonst.

TU-Professor Stefan Dübel hat sich das Ganze gegen 15 Uhr aus der Luft angesehen. Mit einem kleinen Zweisitzer war er am Flughafen gestartet. Sein Eindruck: Offensichtlich befolgen die Leute die Beschränkungen und Vorgaben endlich. „Wolfsburg war auch leer, die A2 hatte fast nur Laster“, teilte er mit.

Auch hier: gähnende Leere auf dem Bohlweg, zentral im Bild sind die Schloss-Arkaden zu sehen. Foto: Stefan Dübel

Wenn Dübel gerade nicht hoch oben über der Stadt unterwegs ist, befasst er sich übrigens leidenschaftlich gern mit winzigen Wesen. Er leitet am Institut für Biochemie, Biotechnologie und Bioinformatik die Abteilung Biotechnologie. Zusammen mit seinem Team hat er langjährige Erfahrung in der Entwicklung von neutralisierenden Antikörpern gegen Viren wie zum Beispiel das Marburg-Virus, Ebola und HIV.

Klar, da denkt man sofort auch an das Corona-Virus. Und ja, auch damit befasst sich die Technische Universität Braunschweig. Forscher um Dübels Kollegen Professor Michael Hust arbeiten daran, aus menschlichen Antikörpern ein Medikament zu entwickeln, mit dem an Covid-19 Erkrankte behandelt werden können. Es geht dabei nicht um einen Impfstoff, sondern um eine akute Therapie: Ziel ist es, Corona-Patienten das Präparat per Spritze zu verabreichen.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

corona in braunschweig- alle fakten auf einen blick Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen