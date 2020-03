Weil zur Corona-Krise: „Die allermeisten haben begriffen“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht eine wachsende Bereitschaft und Disziplin der Menschen, sich an die Auflagen wegen der Coronavirus-Ausbreitung zu halten. „Die allermeisten Menschen haben begriffen, was die Stunde geschlagen hat“, sagte Weil am Samstagmorgen im Gespräch mit Hörern des Radiosenders NDR 1 Niedersachsen. Die Beschränkungen müssten aber noch strikter eingehalten werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sagte Weil: „Manchmal fasst man sich schon an den Kopf. Es gibt immer noch ein paar, die es noch nicht begriffen haben.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Corona-Krise: Weil will strikte Ausgangssperre vermeiden

Zur Frage eines NDR-1-Hörers, ob er weiter vor die Tür gehen dürfe, sagte der Regierungschef: „Gehen Sie raus mit Ihrer Frau, halten Sie Abstand zu anderen Menschen.“ Weil bekräftigte, dass er eine strikte Ausgangssperre vermeiden wolle: „Das, was wir an Vorschriften vorgeben, muss auch kontrolliert werden können.“ In Niedersachsen gebe es aus jetziger Sicht derzeit genügend Einschränkungen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

In Niedersachsen schließen Cafés und Restaurants

Der SPD-Politiker verwies auf die neuen Auflagen, wonach Cafés und Restaurants in Niedersachsen ab Samstagabend geschlossen sein müssten . Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen soll aber weiter möglich bleiben. Es gehe darum, größere Menschenansammlungen in Gaststätten zu unterbinden. dpa

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

1262 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt