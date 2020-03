Niedersachsen hält trotz Corona-Epidemie an Abschiebungen fest

Hannover. Die Abschiebungen würden im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten weiterhin durchgeführt, teilte das Innenministerium in Hannover am Freitag mit.

Niedersachsen hält trotz der Corona-Epidemie zumindest grundsätzlich an Abschiebungen fest. Diese würden im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten weiterhin durchgeführt, teilte das Innenministerium in Hannover am Freitag mit.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Abschiebungen wegen geschlossener Grenzen und eingestellter Flugverbindungen schwierig

Die Veränderungen der allgemeinen Situation oder Einschränkungen in den Herkunftsländern der Betroffenen würden berücksichtigt. Die Abschiebehaftabteilung in Langenhagen am Flughafen von Hannover sei deshalb auch nicht geschlossen worden. Wegen geschlossener Grenzen und eingestellter Flugverbindungen sind die meisten Abschiebungen derzeit aber in der Praxis wohl kaum umzusetzen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

1104 Abschiebungen in Niedersachsen im Jahr 2019

2019 gab es in Niedersachsen 1104 Abschiebungen, 417 davon in ein anderes EU-Land, in das der Asylbewerber auf seiner Flucht zunächst gereist war. Außerdem reisten 1287 abgelehnte Asylbewerber 2019 mit einer Finanzhilfe des Landes freiwillig aus, dazu kamen 654 Ausreisen ohne Förderung. dpa

983 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen