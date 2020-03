Alle Fakten zum Coronavirus in Gifhorn

Gifhorn. Was ist noch erlaubt? Was ist verboten? Wie viel Menschen im Kreis Gifhorn sind in Quarantäne? Die Antworten erhalten Sie hier:

Neue Informationen, neue Lagen, alles ist anders – das Coronavirus hat unser Leben fest im Griff. Hier eine Übersicht der wichtigen Informationen aus Stadt und Kreis Gifhorn:

Anzahl Erkrankungen Landkreis Gifhorn: 20 (16)

Anzahl Verdachtsfälle Landkreis Gifhorn: 96 (67)

Anzahl getesteter Personen Landkreis Gifhorn: 81 (57)

Anzahl Personen in häuslicher Quarantäne: 116 (102)

In Klammern die Zahlen des Vortags.

Aktuelle Corona-Risikogebiete: Italien, Iran in China die Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan), in Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang), in Frankreich die Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne), in Österreich das Bundesland Tirol, in Spanien die Stadt Madrid, in dem USA die Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York. Besonders betroffene Gebiete in Deutschland: Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen).

Die wichtigsten Telefonnummern

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn hat ein Bürgertelefon eingerichtet, es ist täglich zwischen 8 und 16 Uhr kostenlos über folgende Nummer erreichbar: (0800) 8282444.

Helios Klinikum in Gifhorn erlässt sofortiges Besucherverbot

Die Helios Kliniken, zu denen auch die Standorte Wittingen und Gifhorn gehören haben eine kostenfreie 24-Stunden-Hotline eingerichtet: (0800) 8 123 456.

Mit der Corona-Hotline folgt Helios den Empfehlungen nationaler Einrichtungen, wie dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Robert-Koch-Institut. „Der Erstkontakt via Telefon, speziell für Personen mit dem Verdacht auf das Corona-Virus, ist eine wirksame Maßnahme, um die Verbreitung zu verlangsamen und Aufklärung zu leisten“, so Helios-Geschäftsführer Enrico Jensch.

Das Gesundheitsamt ist Ansprechpartner

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse des Landkreises Gifhorn tagt täglich. In dem Krisenstab sitzen Mitglieder aus dem Vorstand der Kreisverwaltung, sowie Mitarbeiter aus den Bereichen für Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen, Katastrophenschutz, Gesundheit und Öffentlichkeitsarbeit.

Grundsätzlich gilt weiterhin für diejenigen, die aus Risikogebieten zurückkommen, oder Kontakt zu anderen Personen hatten, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, dass sie sich nach telefonischer Abstimmung mit dem Gifhorner Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne begeben sollten.

Die Kreisverwaltung weist nochmals darauf hin, dass Abstriche erst dann erfolgen, wenn die unter Quarantäne stehenden Verdachtspersonen erste Symptome wie Unwohlsein, Gliederschmerzen, Husten, Schnupfen oder Fieber zeigen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn ermittelt und veranlasst immer direkt mit Entnahme des Abstriches alle weiteren Schritte. Dazu gehört insbesondere, die Kontakte der infizierten Personen im Zeitraum von zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome zu ermitteln, um mögliche Ansteckungsketten zu unterbrechen. Das Gesundheitsamt ermittelt und kontaktiert betroffene Personen.

Das hat der Landkreis Gifhorn verfügt

Für den Publikumsverkehr werden geschlossen:

•Bars, Clubs, Kulturzentren, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen

•Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen und unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen

•Messen, Ausstellungen, Kinos, Zoos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen •Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

•der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen und ähnliche Einrichtungen

•Alle Spielplätze einschließlich Indoor-Spielplätze

•alle Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center, einschließlich der Verkaufsstellen in Einkaufscentern.

Verboten werden:

•Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen

•Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften, einschließlich der Zusammenkünfte in Gemeindezentren

•Alle öffentlichen Veranstaltungen; ausgenommen sind Sitzungen kommunaler Vertreter und Gremien sowie des Landtages und der dazugehörigen Ausschüsse und Gremien

•Alle Ansammlungen im Freien (Richtgröße für Ansammlungen: mehr als 10 Personen)

•Alle privaten Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden.

Diese Allgemeinverfügung gilt seit dem 17. März bis einschließlich Sonnabend, den 18. April 2020. Eine Verlängerung ist möglich.

Ausdrücklich ausgenommen von der Schließung sind: der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel und Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich.

Corona- Niedersachsen schließt ab Dienstagmorgen viele Geschäfte

Schulen, Kindergärten und Notfallgruppen

Seit Montag, 16. März, fällt der Unterricht in allen Schulen im Landkreis Gifhorn aus. Außerdem sind die Kindertageseinrichtungen, Kinderhorte und die Kindertagespflege im Landkreis Gifhorn seit Montag wegen des Coronavirus geschlossen.

Corona- Schulen und Kitas in Niedersachsen schließen ab Montag

Dies gilt auch für die Durchführung sonstiger schulischer Veranstaltungen sowie nichtschulischer Veranstaltungen, wie Sportveranstaltungen, Theateraufführungen, Vortragsveranstaltungen, Konzerte und vergleichbare Veranstaltungen.

Das bedeutet, dass in sämtlichen schulischen Einrichtungen, auf dem Schulgelände und den dazugehörigen Sporthallen auch während der Osterferien keine Veranstaltungen, Trainings oder ähnliches stattfinden dürfen.

Außerdem sind bis Ende des Schuljahres 2019/20 alle Schulfahrten und Schulveranstaltungen abgesagt. Dies gilt auch für Schüleraustauschfahrten und Schullandheimaufenthalte, sowie für unterrichtsbedingte Fahrten zu außerschulischen Lernorten

Die Schulschließung und Absage von Veranstaltungen gilt bis einschließlich 18. April 2020.

Ausgenommen davon sind Schüler des Abiturjahrgangs. Für sie gilt ein Unterrichtsausfall bis einschließlich 14. April.

Corona- Wegen Kinderbetreuung krankschreiben lassen, ist verboten

Zu den Schulen zählen alle öffentlich allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der Internate sowie Schulen für andere ärztliche Heilberufe und ähnliche Berufsbildungsstätten, Tagesbildungsstätten und Landesbildungszentren.

Für Kinder bis zur achten Klasse gibt es eine Notfallbetreuung in den Schulen und Kindertagesstätten. Zu dieser Notfallbetreuung dürfen Kinder kommen, wenn beide Erziehungsberechtigten in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich, Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktion, Hauptamtlich Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr, Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche. Wenn nur einer der beiden Erziehungsberechtigten in einem dieser kritischen Infrastrukturen arbeitet, muss das zweite Elternteil in besonderen Härtefällen eine Verdienstausfallbescheinigung vorweisen, damit das Kind in der Notfallbetreuung aufgenommen werden kann. Außerdem müssen die Erziehungsberechtigten nachweisen, dass sie Mehrarbeit leisten müssen, um einen zusätzlichen Betreuungsumfang ihres Kindes zu erhalten. Zudem müssen Kindertagesstätten innerhalb der Notfallbetreuung Kinder aufnehmen, die sonst in der Kindertagespflege betreut werden.

Coronavirus- Schule und Kita zu – das müssen Eltern wissen

.Zusätzlich werden die Bildungs- und Kultur gGmbH mit der Die Kreismuseen schließen ab Samstag, den 14. März. Eine Ausnahme bilden aktuell noch die BAMF-Kurse und Bildungsurlaube, die noch bis auf Weiteres stattfinden. Hierzu liegt derzeit noch kein Entscheid vor (13. März 15 Uhr). Die Gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises Gifhorn bezieht sich damit auf die Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung vom 13. März, alle allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen und Landesmuseen zu schließen. Das bedeutet, dass ab Montag weder Unterricht, Kurse, Veranstaltungen oder ähnliches mehr stattfinden werden. Bereits angesetzte Prüfungen werden voraussichtlich noch durchgeführt.

Das sagt die Stadt Gifhorn

In einer Videobotschaft hat sich Bürgermeister Matthias Nerlich an die Gifhorner gewandt, um die Maßnahmen der Stadt angesichts der aktuellen Situation zu erläutern. Seine Botschaft können Sie hier abrufen: Zur Videobotschaft des Bürgermeisters!

Diese Behörden und Institutionen haben wegen des Coronavirus geschlossen

Rathaus Stadt Gifhorn: Bürger, die ein Anliegen haben, sind gebeten per Mail oder per Telefon Kontakt mit dem Rathaus aufzunehmen. Die Mailadresse der Mitarbeiter finden Sie auf der Internetseite der Stadt Gifhorn oder über die Infozentrale unter Telefon 05371-88-0.

Die Kreisverwaltung: Seit Mittwoch, 18. März, ist die Verwaltung grundsätzlich für den Publikumsverkehr geschlossen. Alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn, die ein wichtiges Anliegen haben, werden daher gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verbindung zu setzen. In Ausnahmefällen werden auf diesem Wege auch Termine für ein persönliches Gespräch vereinbart. Auf der Internetseite des Landkreises und über die Telefonnummer 05371-820 erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner die nötigen Informationen und Kontaktdaten.

KVHS: Die Kreisvolkshochschule, die Kreismusikschule, die Kreiskunstschule und die Kreismuseen sind geschlossen. Bis zum 18. April finden kein Unterricht, keine Kurse und keine anderen Veranstaltungen statt..

Sparkasse: Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg hat seit 17. März vorübergehend einige Filialen geschlossen. Aufträge, Service und Beratungen können telefonisch in Anspruch genommen werden. Die Selbstbedienungsbereiche mit Geldautomaten bleiben uneingeschränkt geöffnet. Diese Standorte bleiben geöffnet: Gifhorn-Schloßplatz, Brome, Meine, Meinersen, Wahrenholz und Wittingen.

LSW: Der Energieversorger hat bis auf Weiteres Kundenzentren und Servicepunkte an den Standorten Gifhorn und Wittingen geschlossen. Der Kundenservice ist zu den Öffnungszeiten weiterhin telefonisch von Montag bis Freitag unter der Servicenummer 05361 189-3600 oder per E-Mail an service@lsw.de erreichbar. Bei Störungen erreichen Sie die LSW wie gewohnt rund um die Uhr unter 0800 5797000 (Strom, Fernwärme und Wasser) und 0800 5799000 (Gas).

Wasserverband: Um die Mitarbeiter zu schützen und die Arbeitsfähigkeit und somit die geordnete Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung zu gewährleisten, wird die Verwaltung des Wasserverbandes Gifhorn vorerst bis zum 19. April geschlossen.

Finanzamt Gifhorn: Finanzamt Gifhorn ist bis auf Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Selbstverständlich kann daneben auch weiterhin per Telefon, Telefax oder mittels Brief Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden: Finanzamt Gifhorn Braunschweiger Str. 6-8 38518 Gifhorn, Telefon: 05371 / 800-0 oder Telefax: 05371/800-241.

Stadt Gifhorn: Bürger, die ein Anliegen haben, sind gebeten per Mail oder per Telefon Kontakt mit dem Rathaus aufzunehmen. Die Mailadresse der Mitarbeiter finden Sie auf der Internetseite der Stadt Gifhorn oder über die Infozentrale unter Telefon (0 53 71) 88-0. Wer ein dringendes Anliegen hat, das nur persönlich erledigt werden kann, muss dazu einen Termin vereinbaren. Besucher und Besucherinnen, die einen persönlichen Termin wahrnehmen, müssen Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse und Telefonnummer) hinterlassen. Personen, die sich in einem Risikogebiet oder sich in einem Gebiet aufgehalten haben, das das Robert-Koch-Institut als besonders betroffen definiert hat, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen nach der Rückkehr das Rathaus überhaupt nicht mehr betreten.

Paulus-Familienzentrum: Das evangelische Familienzentrum Paulus, im Brandweg 38, in Gifhorn ist bis einschließlich 18. April geschlossen. Es finden keine Kurse und Veranstaltungen statt.

GWG: Die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft GWG) wird ihr Service-Zentrum am Alten Postweg 36 und ihren Service-Point am Dannenbütteler Weg 53 ab sofort bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr schließen. Die GWG ist zu erreichen per E-Mail unter gwg@gwg-gifhorn.de, per Telefon unter (05371) 9898-0, per Fax unter (05371) 9898-97. Auf der Internetseite www.gwg-gifhorn.de/kontakt sind die Kontaktdaten der einzelnen Mitarbeiter zu finden.

Katasteramt: Das Kundenzentrum des Katasteramtes Gifhorn bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Anfragen werden telefonisch unter (05371) 897-201 und per Mail unter Katasteramt-GF@LGLN.Niedersachsen.de angenommen.

Samtgemeinde Isenbüttel: Das Rathaus und die Gemeindebüros der Gemeinden Calberlah, Isenbüttel, Ribbesbüttel und Wasbüttel sowie die öffentlichen Einrichtungen (Büchereien, Jugendtreffs, Turnhallen) bleiben zunächst bis zum 19. April für den Besucherverkehr geschlossen. Die Schulen und Kindertagesstätten bleiben ebenfalls geschlossen. Sofern Einwohner absolut unaufschiebbare Anliegen im Rathaus zu erledigen haben, ist ein Besuch des Rathauses und die Erledigung des Anliegens für die Samtgemeinde nur nach telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer (0 53 74) 88 23 möglich.

Gemeinde Meine: Die Gemeinde Meine teilt mit, dass bis 19. April kein persönlicher Kundenverkehr möglich ist. Die Bürger werden gebeten, das Gemeindebüro ausschließlich telefonisch unter (0 53 04) 91 11 0 oder per Email unter info@gemeinde-meine.de zu kontaktieren.

Samtgemeinde Papenteich: Die Jugendtreffs in Bechtsbüttel, Didderse, Rötgesbüttel und das Jugendhaus Meine werden ab sofort bis zum 18. April geschlossen. Die Samtgemeinde-Bücherei bleibt ebenfalls geschlossen. Alle ausgeliehenen Medien sind bis zur Wiedereröffnung automatisch verlängert. Alle Veranstaltungen fallen ebenfalls bis auf Weiteres aus.

Gemeindebüro Schwülper: Die Gemeinde Schwülper teilt aus gegebenen Anlass mit, dass bis zum 14. April kein persönlicher Kundenverkehr in der Gemeindeverwaltung möglich ist. Die Bürger werden gebeten, das Gemeindebüro ausschließlich telefonisch unter (05303) 50827-70 oder per E-Mail unter info@gemeinde-schwuelper.de zu kontaktieren. Das Gemeindebüro ist telefonisch montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie donnerstags nachmittags von 14 Uhr bis 18 Uhr zu erreichen.

Sozialverband Deutschland (SoVD): Alle Veranstaltungen bis zum 30. Juni, sind abgesagt. Die Beratung rund um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit und Hartz IV finde weiterhin statt , allerdings ausschließlich per Telefon unter (05371) 3685 oder per E-Mail info@sovd-gifhorn.de. Abgesagt sind die Aktion in der Gifhorner Fußgängerzone zum „Equal Pay Day“ am 18. März, die Schulranzenübergabe an Familien am 19. März, das Bewerbertraining im Gifhorner Mehrgenerationenhaus am 6. und 7. April sowie die Studienfahrt mit den Ortsverbänden am 18. April.

