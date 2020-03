Meiner Grundschule schließt wegen Infektionsfall

Die Zahl der Corona-Erkrankten steigt auch im Landkreis Gifhorn weiter. 20 Infizierte meldet das Gesundheitsamt am späten Dienstagabend – vier mehr als am Vortag. Die Zahl der weiteren Verdachtsfälle schnellt auf 96 Personen, 116 befinden sich derzeit in Quarantäne.

Völlig offen ist, wie sich diese Zahlen weiter entwickeln, denn unter den Neuerkrankten befindet sich auch eine Person aus der Grundschule Am Zellberg in Meine. Rektorin Frauke Sandfoß teilt auf der Homepage der Schule mit, dass die Einrichtung nun komplett geschlossen sei – also auch für Notgruppe und Lehrer. „Bleiben Sie bitte ruhig und besonnen. Es ist für uns alle eine neue Situation und wir sind in irgendeiner Form Betroffene davon“, schreibt sie.

Kreisrat Rolf Amelsberg teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt die möglichen Kontaktpersonen, die in diesem Zusammenhang in Frage kommen.“ Man könne noch keine Zahlen nennen. „In Quarantäne ist bisher die Familie, bei der Familienmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden.“

Ein Schild am Ceka-Kaufhaus weist darauf hin, dass das Geschäft bis auf Weiteres geschlossen ist. Foto: Reiner Silberstein

Ein ganz neues Bild ergab sich am Dienstag derweil in der Gifhorner Geschäftswelt, weil die meisten Einzelhändler, die nicht der Grundversorgung dienen, schließen müssen. Einige Menschen trifft das überraschend, wie ein Beispiel aus der Gifhorner Fußgängerzone zeigt: Ein älterer Mann beugte sich ganz nah an die Glastüren des Ceka-Kaufhauses, hatte Probleme, den handgeschriebenen Zettel zu lesen. Eine Passantin half ihm, las vor: „Das Geschäft ist ab heute geschlossen. Haben Sie die Nachrichten nicht gehört?“ Sonnenschein, blauer Himmel, Frühlingstemperaturen – die lockten dennoch etliche Gifhorner am Dienstag in die Fußgängerzone, auch wenn eine eigenartige, gedämpfte Stimmung herrschte. Bekleidungsgeschäfte, Parfümerie, Schütte, Blumenladen – alle zu. Doch die Anweisung war offenbar doch nicht so eindeutig: Ein Schuhgeschäft im Steinweg hatte erst geöffnet, räumte die Ware aber eine Stunde später wieder ein – die Informationslage sei gerade nicht einfach, sagte eine Verkäuferin. „Aber dann sehe ich hier die Menschen durch die Stadt bummeln, auch die älteren. Wegen denen machen wir das doch!“In der Tat herrschte an anderer Stelle ausgelassene Ferienstimmung: An den Bedientischen im Steinweg saßen Menschen zu dritt und zu viert in der Sonne und genossen Cappuccino und den ersten Eisbecher der Saison.Es gibt aber auch Geschäfte, die geöffnet haben dürfen: zum Beispiel die Drogerie „dm“. Dort steht ein großes Anti-Hamster-Schild am Eingang: „Um die Warenversorgung zu gewährleisten, haben wir die Abgabemenge unserer Artikel auf maximal zwei Stück je Artikel festgelegt.“ Das Kleinrestaurant La Cantina bietet ab sofort auch Hauslieferungen an.

Auch der Optiker Virkus hat einen Auftrag: Wir dürfen geöffnet haben, weil wir zur Gesundheitsversorgung gehören, gleichzeitig zum Handwerk“, sagt Angestellte Rebecca Willgeroth. Aber es habe schon etliche Anrufe von Kunden gegeben, ob und wie lange geöffnet ist. Einem war die Brille kaputt gegangen – „ein Notfall für die Reparatur“.Eine Buchhandlung hat auch noch geöffnet? „Ja“, sagt Inhaber Lutz Dänzer, „in der Anordnung steht, dass Zeitschriftenläden geöffnet haben dürfen.“ Solche Artikel führt die Filiale Nolte ebenfalls, wenn auch nicht hauptsächlich. Allerdings herrscht Unsicherheit: „Weder Gesundheitsamt noch Stadt oder Landkreis wussten es heute genau.“ Dänzers Hoffnung sei, dass keine Komplettschließung auf ihn zukommt – vielleicht könne man notfalls immer einzelne Kunden hereinlassen, so dass sich niemand im Geschäft begegne.

Ein Billig-Discounter legt die Vorschriften noch großzügiger aus, schließlich gibt es im Geschäft auch ein paar Lebensmittel in Form von Schokoriegeln, Energydrinks und Drogerieerzeugnisse.