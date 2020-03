Corona: Tafeln haben nur noch halb so viele Lebensmittel

Die Supermärkte kommen bei Nudeln, Mehl, Zucker, Desinfektionsmitteln, Seife und Toilettenpapier kaum hinterher. Wegen vieler Hamsterkäufe aufgrund des Coronavirus sind die Regale leer – oder werden es, kurz nachdem sie aufgefüllt wurden. Die Folgen bekommt auch die Gifhorner Tafel zu spüren, die von den Supermärkten Lebensmittel bezieht, um sie an Bedürftige weiterzugeben. An Nudeln, Mehl & Co. will die 1. Vorsitzende Edeltraud Sack schon gar nicht mehr denken, auch Gemüse und Obst sowie Milchprodukte wird dieser Tage nur noch wenig ausgegeben. „Ich bekomme hier gerade nicht mal Bananen“, sagt Sack, die zum Zeitpunkt unseres Anrufs durch den Supermarkt schlenderte und in einigen Regalen und Kisten nichts als gähnende Leere erblickte. „Wir haben über die Hälfte weniger als sonst“, resümiert die Tafel-Chefin über die derzeitige Ausbeute des gesamten Sortiments. Dennoch fahren die Fahrer jeden Tag die Märkte ab, denn auf die Lebensmittel ist die Tafel schließlich angewiesen.

Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, lässt die Tafel bei ihrer Ausgabe die Leute nicht mehr gleichzeitig in die Räumlichkeiten, sondern ruft die Bedürftigen nach und nach auf, um die Lebensmittel abzuholen. „Ich denke, dass die Leute das verstehen werden“, hofft Sack mit Blick darauf, dass die Lebensmittel jetzt genau abgezählt werden müssen, damit jeder etwas abbekommen kann.

Auch die Wittinger Tafel hat mit demselben Problem zu kämpfen. Seit Ende vergangener Woche hat der Verein „gewaltig wenig“ zur Verfügung. Weil das Bürgerhaus in Hankensbüttel wegen des Coronavirus wie viele andere öffentliche Veranstaltungsräume vorübergehend geschlossen ist, hat die Tafel ihre Ausgabestelle dort erst mal auf Eis gelegt. Die Ausgabestelle in Wittingen läuft derweil aber ohne Einschränkungen weiter, sagt 1. Vorsitzende Laura Osterloh-Gailliaert. Da auch hier die Bedürftigen nur noch einzeln reingelassen werden und die Ausgabe damit mehr Zeit in Anspruch nimmt, fängt die Ausgabe dienstags (nur für Migranten) und freitags schon um 10 statt um 10.30 Uhr an.