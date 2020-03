Reichlich Regen: Harzer Talsperren haben wieder genügend Wasser

Die Okertalsperre im Harz. Nach starken Regenfällen in den letzten Wochen haben Talsperren im Harz wieder genügend Wasser.

Clausthal-Zellerfeld. Engpässe bei der Trinkwasserversorgung sind vorerst keine Gefahr mehr – ergiebiger Regen sorgt für gute Füllstände in den Harzer Talsperren.

Dank ergiebiger Niederschläge gibt es in den Stauseen im Harz wieder große Trinkwasser-Reserven. So wurden seit Anfang März in den sechs großen Talsperren im westlichen Teil des Mittelgebirges täglich fast eine Million Kubikmeter Wasser eingestaut.

Talsperren im Harz sind zu 82 Prozent gefüllt

Insgesamt befinden sich nach Angaben der Harzwasserwerke inzwischen wieder rund 150 Millionen Kubikmeter Wasser in den Stauseen. Das entspricht einem Füllungsgrad von 82 Prozent. Die Bedenken, dass die Trinkwasserversorgung gefährdet sein könnte, seien damit vorerst vom Tisch, sagte ein Sprecher.

Trockener Winter sorgte noch Ende Januar für Sorgen

Ende Januar hatten die Harzwasserwerke noch eine angespannte Situation beklagt. Wegen des bis dahin zu trockenen Winters befanden sich zu diesem Zeitpunkt 20 Millionen Kubikmeter weniger Wasser in den Stauseen als im langjährigen Mittel. Der Füllungsgrad der sechs Talsperren lag nur noch bei 55 Prozent. Die Harzwasserwerke versorgen weite Teile Niedersachsens und Bremens mit Trinkwasser. dpa