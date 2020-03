Wolfsburger Congress-Park bis 19. April dicht

Aufgrund der Corona-Krise müssen viele Veranstalter, Institutionen, Parteien und Vereine ihre Angebote stoppen und Termine absagen. Nachfolgend Meldungen, die die Redaktion erreichten.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Congress-Park: Das Veranstaltungszentrum stellt den Betrieb ab sofort bis einschließlich 19. April ein. Betroffen sind private und öffentliche Veranstaltungen. „Wir sind seit einigen Tagen mit unseren Veranstaltern im Gespräch und verständigen uns offen über Verlegungen innerhalb dieses Jahres“, sagt Geschäftsführer Thomas Muth. Neben einigen Gastspielproduktionen seien nur noch geschlossene oder kleinere Tagungen in den kommenden Wochen eingebucht gewesen, deren Veranstalter nun kurzfristig über die Schließung informiert werden. Besucher, die bereits Tickets gekauft haben, können sich direkt mit den Veranstaltern in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten sowie Auskünfte über bereits terminierte Veranstaltungsverlegungen stehen auf der Internetseite des Congress-Parks.

Kulturzentrum Hallenbad: Bis einschließlich Sonntag, 19. April, finden bleiben Lido, Sauna-Klub, Kino und Bühnen geschlossen. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Kunden werden informiert, sobald die neuen Termine bekannt sind.

Kinos: Der Delphin-Palast stellt seinen Betrieb ab Montag ein, zunächst bis Donnerstag, 19. März. „Wir werden die Situation über die Woche beurteilen und mit der zuständigen Behörde absprechen, ob der Kinobetrieb ab Freitag wieder aufgenommen werden kann“, heißt es auf der Homepage. Das Metropol in Fallersleben will, so lange es vom Gesetzgeber keine weiteren Einschränkungen und Verfügungen gibt, den Kinobetrieb weiter aufrecht erhalten. „Wir gehen aber davon aus, dass auch wir die Verordnung zur vorübergehenden Einstellung des Spielbetriebs in den nächsten Tagen bekommen werden“, so eine Mitteilung auf der Kino-Homepage. Das Cinemaxx in Wolfsburg hat noch keine Regelung mitgeteilt.

CDU Wolfsburg: Der Kreisverband hat entschieden, alle für den März geplanten Veranstaltungen zu verschieben. Die abgesagten Veranstaltungen sollen zeitnah nachgeholt werden. „Wir müssen alles notwendige veranlassen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und besonders die Risikogruppen zu schützen“, sagt der Kreisvorsitzende Christoph-Michael Molnar.

Centro Italiano: Das Centro schließt von Montag, 16. März, bis Donnerstag, 19. April. Möglich ist, dass sich aufgrund der dann bestehenden Lage eine Verlängerung der Schließung ergibt. Alle geplanten Veranstaltungen werden abgesagt: „Die Geige von Cervarolo“ (18. März, 20 Uhr) und „Trauer und Licht“, Lesung mit Maike Albath (3. April, 19 Uhr).

Gemischter Chor Reislingen: Das Abschiedskonzert für Detlev Pagel am 29. März in der St.-Markus-Kirche in Reislingen entfällt. Die Chorproben und alle Ständchen fallen ebenfalls aus. Die nächste Chorprobe ist für den 20. April geplant.

Suchtkrankenhilfe Fallersleben: Die Räumlichkeiten in der Hoffmannstraße 7 bleiben vorerst bis zum 31. März geschlossen. Es finden keine Gruppenstunden statt. In dringenden Fällen: (05362) 4897, (05362) 4850 oder (05362) 52533.

Café Anna: Das Café der Stadtkirchengemeinde Wolfsburg am Reislinger Markt bleibt bis zum 19. April geschlossen. Alle Reservierungen und das Nostalgie-Café am 22. März entfallen. Gutscheine für das Nostalgie-Café werden erstattet.

St. Adrian Heiligendorf: Die Kirche soll in den nächsten Tagen immer wieder mal zu festen Gebetszeiten und „Fernsegnungen“ geöffnet werden. Gemeindeveranstaltungen und der Konfirmandenunterricht fallen aus. Der Jugendraum wird geschlossen. Die Kult-Kinderwoche in den Osterferien findet nicht statt.

Kulturkirche St. Marien: Alle Gottesdienste und Konzerte bis zum 19. April sind abgesagt. Für das persönliche Gebet geöffnet ist die Kirche am 22. März, 9. und 10. April jeweils ab 17 Uhr und am 12. April um 10 Uhr.

Brackstedt: Der Frühjahrsputz am 21. März fällt aus.

Städtische Galerie: Osterferienspiele vom 1. bis 3. April entfallen.

FC Reislingen: Jahresversammlung am 21. März ist abgesagt.

Evangelischer Frauenkreis Reislingen-Neuhaus: Das monatliche Treffen am 18. März ist abgesagt.

Landfrauen Hasenwinkel: Alle Termine bis Ostern fallen aus, ebenso die Kräuterwanderung am 18. April.

Malteser-Hilfsdienst: Der Sitztanz im Bonifatius-Haus am 18. März entfällt.

Förderverein Gymnasium Fallersleben: Die für den 16. März geplante Mitgliederversammlung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Kreisschützenverband Wolfsburg: Die Delegiertentagung am 21. März im Schützenhaus Vorsfelde fällt aus. Die Kreismeisterschaften werden ab sofort nicht weiter ausgeschossen.

Kneipp-Verein Fallersleben: Alle Kurse fallen bis einschließlich 17. April aus. Auch die Geschäftsstelle ist geschlossen. Kontakt über: info@kneipp-verein-fallersleben.de.

253 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen