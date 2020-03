Bestätigt – zwei Corona-Infizierte im Landkreis Peine

Es war abzusehen, nun ist es passiert: Am Freitagnachmittag hat die Kreisverwaltung die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Peine gemeldet. Kreissprecher Fabian Laaß zufolge hat es am Freitag bei vier Corona-Verdachtsfällen im Testzentrum in Peine Abstriche gegeben: „Bei zweien hat sich der Verdacht bestätigt.“

Nach den Worten des Kreissprechers arbeitet das Kreis-Gesundheitsamt in Peine „auf Hochtouren, um die Kontaktpersonen der beiden Infizierten zu ermitteln“. Sobald diese Menschen feststünden, werde geprüft, wie der Kontakt zu den Infizierten ausgesehen habe und welche Vorkehrungen – etwa Quarantäne – zu treffen seien.

Laaß geht davon aus, den beiden Infizierten gehe es gesundheitlich vergleichsweise gut, denn: „Beide Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne und nicht im Krankenhaus.“ Die zwei Bewohner gehörten auch nicht zu den Risikogruppen (Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen), sie seien im berufstätigen Alter.

Das Corona-Testzentrum ist in Peine am Dienstag eröffnet worden: An dem Tag haben sich zwei Personen testen lassen, am Mittwoch waren es sieben, am Donnerstag zehn und am Freitag vier.

Betreuung der Kinder organisieren

Massive Auswirkungen auf das Leben auch im Landkreis Peine hat die Ansage des Landes, wonach alle Schulen und Kindertagesstätten (Kitas) von Montag bis einschließlich Samstag, 18. April, zu schließen sind. Für viele Eltern stellt das vor massive Probleme: Wer soll sich um ihre (minderjährigen) Kinder kümmern, wenn beide Elternteile berufstätig sind?

Jessica Saalfeld, Leiterin der Vechelder Grundschule mit 400 Schülern, hat noch am Freitag die Eltern per Mail über diese einschneidende Vorkehrung in der Corona-Krise informiert – sie versichert: „Die Grundschule wird für eine Notbetreuung sorgen.“ Von der Landesregierung ist diese aber nur für Kinder von Eltern mit bestimmten Berufen vorgesehen, die in diesen Epidemie-Zeiten besonders wichtig sind – also mit Berufen etwa in der Pflege, im Gesundheitswesen, in der Medizin und im Rettungswesen. „Wir Lehrer haben Anwesenheitspflicht in der Schule bis zum Beginn der Osterferien Ende März“, stellt Jessica Saalfeld mit Blick auf die Notbetreuung fest. Ansonsten hofft sie auf „die Kulanz der Arbeitgeber, den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich um ihre Kinder zu kümmern“. Sollte es am 20. April wieder mit der Schule losgehen, „lässt sich der entfallene Unterrichtsstoff bis Schuljahresende aufholen“, ist die Rektorin sicher. Klar ist aber: Die fünf, sechs Klassenfahrten für die dritten/vierten Klassen der Grundschule fallen in diesem Schuljahr aus – dies geschieht auf Weisung des Landes unabhängig vom Ziel der Fahrten.

Die Eltern hätten nur sehr wenig Zeit, sich auf die Schließung der Schule einzustellen, sagt Karin Bothe, Leiterin der Aueschule in Wendeburg: „Ich halte die Entscheidung dennoch absolut für richtig. Denn wir haben alle keinen Überblick, wie sich die Pandemie entwickeln wird.“ Kurz vor Unterrichtsende wurden die Schüler der Oberschule am Freitag per Durchsage informiert. Unterricht via Bildschirmübertragung sei an der Aueschule nicht möglich, aber die Lehrer hätten „außer dem Unterricht ja noch Aufgaben zu erledigen“. Wie alle Schulen hat auch die Aueschule alle Schulfahrten abgesagt. „Die nächste hätte in der kommenden Woche starten sollen.“ Für die Schulabgänger gibt es auch kein Nachholen der Fahrten: Sie fallen ersatzlos aus.

In den Kindertagesstätten (Kitas) gibt es ebenfalls eine Notbetreuung durch die Mitarbeiterinnen, so auch in der Gemeinde Vechelde. Bürgermeister Ralf Werner will am Montag mit den Mitarbeiterinnen – auch sie haben Anwesenheitspflicht – den Bedarf für die Kita-Betreuung besprechen. Zu sprechen ist beispielsweise bei den Krippen auch über eine Beitragsrückerstattung an die Eltern, die Kindergärten sind ja ohnehin beitragsfrei.

In der Stadt Peine stellen von Montag an elf Grundschulen und 15 Kindertagesstätten ihren Betrieb ein; betroffen sind aber auch die Stadtjugendpflege mit dem Osterferien-Programm, die Begegnungsstätte und die Schulbusse. Eine Notbetreuung gibt es zwar auch in den Peiner Schulen und Kitas – aber eben nur für bestimmte Kinder mit Eltern in den genannten Berufen. Stadtsprecherin Petra Neumann nennt zudem eine Betreuungsmöglichkeit „in besonderen Härtefällen – etwa bei drohender Kündigung oder Verdienstausfall“.

„Kein Ermessensspielraum“

Einen Ermessensspielraum gibt das Land den Kommunen bei der Schul- und Kita-Schließung nicht. Daher appelliert Henrik Kühn, Amtsleiter der Stadt für Bildung und Kultur, an die betroffenen Eltern: „Lassen Sie ihre Kinder ab Montag zu Hause.“ Etwaige Gebühren für die Zeit der Betriebsuntersagung will die Stadt Peine erstatten.

Dem Landkreis zufolge wird der freigestellte (individuelle) Schülerverkehr am Montag und Dienstag noch wie bisher erfolgen. Je nachdem, wie sich der Bedarf bei der schulischen Notbetreuung darstelle, erfolgten danach Anpassungen. Im Linienverkehr soll laut Kreisverwaltung ab Montag der Ferienfahrplan gelten.

Für Fragen von Eltern und Schulen steht die Landesschulbehörde (Regionalabteilung Braunschweig) bereit: (0531) 4843333 oder unter service-bs@nlschb.niedersachsen.de per Mail.