Reaktion auf Corona: Einige Tafeln denken über Lieferdienste nach

Als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus denken die Tafeln in Niedersachsen und Bremen verstärkt über alternative Möglichkeiten der Lebensmittelausgabe nach. Die Tafeln müssten sich darauf einstellen, dass Mitarbeiter auch unter Quarantäne gestellt werden könnten, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafeln in Niedersachsen und Bremen, Manfred Jabs, in Bremerhaven: „Da sind wir gerade am Überlegen, wie man das am besten managen kann.“

Coronavirus: Tafeln und Kunden sind schon jetzt sehr vorsichtig

Einige Tafeln seien schon dazu übergegangen, überhaupt nicht mehr in direktem Kontakt mit den Kunden zu treten: Die Menschen stellen eine leere Einkaufstasche im Eingangsbereich ab, diese wird von den Mitarbeitern befüllt und wieder in den Eingangsbereich zurückgestellt. Andere Überlegungen gingen in Richtung Lieferservice. „Es gibt bereits Tafeln, die für Kranke und Gebrechliche die Lebensmittel nach Hause bringen“, sagte Jabs. Da das aber sehr aufwendig sei, was Personal und Fahrzeuge angehe, glaube er nicht, dass dieses Modell viele Nachahmer finde.

Tafeln in Braunschweig und Wolfenbüttel sind besonders erfinderisch

Gerade die Tafeln in Braunschweig, Wolfenbüttel oder Göttingen seien sehr erfinderisch. „Bei den Tafeln, bei denen viele junge Leute arbeiten, sind auch immer pfiffige Ideen“, sagte Jabs. Medizinstudenten bei der Tafel in Göttingen böten etwa auch Hygiene-Schulungen für die ehrenamtlichen Mitarbeiter an.

Auch die Tafeln haben dabei das Problem, an ausreichendes Desinfektionsmaterial zu kommen. Teilweise gebe es Engpässe. Eine Unterstützung durch die Behörden wäre gut, sagte Jabs. dpa

