Schwarzer DEL-Dienstag aus Grizzlys-Sicht – die Chronologie

Den Dienstag, 10. März 2019, werden Spieler, Verantwortliche, Geschäftsstellenmitarbeiter und Fans der Grizzlys Wolfsburg ebenso wie alle Eishockey-Anhänger in Deutschland so schnell nicht vergessen. Wegen der rasanten Coronavirus-Ausbreitung entschied sich die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) schweren Herzens zur Komplett-Absage der restlichen Saison.

Hier kommt die Chronologie des schwarzen Dienstags aus Sicht der Grizzlys...

Die Stimmung war schon am frühen Morgen bedrückt in der Klub-Geschäftsstelle im Allerpark. Nach und nach trudelten auch die Trainer und Spieler ein, schließlich stand um 10.30 Uhr das Abschluss-Eistraining der Mannschaft an, vor der Abfahrt zu Spiel 1 der 1. Play-off-Runde nach Nürnberg. Laut Plan um 13.30 Uhr sollte es losgehen.

Trainer Pat Cortina ließ die Grizzlys 75 Minuten wohl dosiert schwitzen. Bis auf den offenbar verletzten Alexander Johansson, der nicht mitmachte, sondern zum Ende des Trainings in Zivil von der Bank aus zuschaute, standen alle Profis auf dem Eis. Auch die zuletzt angeschlagenen Fabio Pfohl und Mathis Olimb mischten mit und übten auch in den Powerplay-Formationen. Die personellen Voraussetzungen für die Play-offs waren top.

Cortina wollte alle gesunden Spieler mit nach Nürnberg nehmen, wie er um kurz vor 12 Uhr im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Und mit Blick auf die Corona-Lage und dadurch drohende Konsequenzen für den DEL-Spielbetrieb erklärte er bemüht gelassen: „Ich muss so denken, als ob wir spielen.“ Was er in der Übungseinheit gesehen hatte, hatte ihm gefallen. „Nachdem was ich gesehen habe, denken die Spieler auch so. Wir dürfen uns nur auf das fokussieren, was wir beeinflussen können.“

Manager Charly Fliegauf, der zwischenzeitlich auch den Weg ans Eis gefunden hatte, wirkte hingegen schon deutlich mitgenommen. Noch wollte er sich nicht zu Spekulationen äußern, verwies auf die am frühen Nachmittag folgende Telefonkonferenz aller DEL-Gesellschafter. Die Abfahrt des Mannschaftsbusses war da schon auf 15 Uhr verschoben worden.

Routinier Jeff Likens berichtete, dass seine in den USA lebenden Eltern eigentlich zu den Play-off-Spielen nach Wolfsburg kommen wollten. „Sie hätten aber über Chicago, einen der belebtesten Flughäfen der USA, fliegen müssen. Sie sind über 70 Jahre alt“, erzählte er. Da ältere Menschen stärker als andere gefährdet sind im Falle einer Corona-Erkrankung, „haben sie die Reise nicht angetreten“.

Auch der Ablauf am Vortag eines Auswärtsmatches geriet durcheinander aufgrund der unklaren Lage. Statt gemeinsam bei Grizzlys-Caterer Nafi Öztan zu Mittag zu essen und dann loszufahren, schickte Fliegauf die Spieler noch einmal nach Hause.

Dann begann die folgenschwere Telefonkonferenz – und zog sich hin. Als die Spieler längst wieder in der Eis-Arena eingetroffen waren, war immer noch keine Entscheidung kommuniziert. Ungeduldig warteten sie in der Kabine. Erst um 17 Uhr trat der Manager vor die Mannschaft. Bange Blicke – dann ließ Fliegauf die Katze aus dem Sack. Es wurde emotional. „Da sind zum Beispiel Spieler wie Christoph Höhenleitner, der seine Karriere beendet, oder Felix Brückmann, der den Verein nach vielen Jahren hier verlässt“, gab der Manager zu bedenken und selbst am Telefon brach ihm dabei ein bisschen die Stimme.

Erst um kurz nach 18 Uhr verkündete dann die DEL öffentlich über ihre Kanäle die bittere Entscheidung. „Ich muss mich erst einmal sortieren. Am Mittwoch werden wir nun die nächsten Schritte vorbereiten, Gespräche mit den Spielern, die noch keinen Vertrag haben, führen und letztlich auch die Heimreise der ausländischen Spieler organisieren.“ Ob es in diesem Jahr überhaupt eine Abschlussfeier geben könne, sei unklar.

Keine Sorgen sollen sich die Fans machen, die bereits Tickets für das Heimspiel gegen Nürnberg gekauft hatten. Sie „bekommen die entstandenen Kosten zurückerstattet“, teilte der Klub auf seiner Homepage (www.grizzlys.de) mit. Für die Grizzlys und auch ihren Caterer Öztan bedeutet das einen herben Einnahmeverlust. „Trotzdem“, verteidigte Fliegauf den DEL-Beschluss, „war die Entscheidung alternativlos.“