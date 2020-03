10 Corona-Verdachtsfälle in Gifhorn – 29 Menschen in Quarantäne

Die Zahl der Fälle mit einem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung ist auf 10 gestiegen. Am Montag waren es 7. Insgesamt sind 25 am Menschen aus dem Landkreis Gifhorn wegen Corona-Erkrankung getestet worden, tags zuvor waren es 14. Das teilte der Landkreis Gifhorn am Dienstag mit. Bei allen bisherigen Verdachtsfällen war das Untersuchungsergebnis negativ. Niemand ist an Corona erkrankt.

Als Verdachtsfall gilt, wer möglicherweise mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen ist. Am Nachmittag bestätigte der Landkreis, dass 29 Menschen unter Quarantäne stehen. Dabei soll es sich vor allem um Familienangehörige der Verdachtsfälle handeln.

Landrat Andreas Ebel betonte: „Wir machen das, was notwendig ist und richtig erscheint.“ Sein Eindruck sei, dass die Bevölkerung verhältnismäßig ruhig bleibe. Das bestätige auch die Zahl der Anrufe beim Bürgertelefon. Täglich etwa 50 Menschen suchen dort Rat, an einzelnen Tagen seien es mehr gewesen, aber nie über 100 Anrufe. Das Bürgertelefon ist montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr kostenlos über folgende Nummer erreichbar: 0800 8282444.

Abgesagt hat die Lebenshilfe ihren Frühlingsmarkt mit Tag der offenen Tür. Da die Zahlen der Verdachtsfälle wegen des Corona-Virus auch im Landkreis Gifhorn gestiegen seien und das Land dazu rate größere Events abzusagen, hat die Lebenshilfe Gifhorn entschieden, dass der für den 21. März geplante Frühlingsmarkt nicht stattfindet.

Der Landkreis Gifhorn hat bisher noch keine Veranstaltung von sich aus abgesagt und plane das derzeit auch nicht, da es noch keinen bestätigten Corona-Fall im Landkreis Gifhorn gibt. Die Museen haben weiterhin geöffnet.

Auch die Stadt Gifhorn hat bislang keine städtischen Veranstaltungen abgesagt. Das betrifft auch die Ehrenamtsgala am 24. März.“ Wir stehen jedoch in einem kontinuierlichen Austausch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises, das auf Basis der aktuellen Beurteilungen des Landesgesundheitsamtes die entsprechenden Maßgaben an die Kommunen weitergibt“, hieß es.

Die Kulturvereine Gifhorn, Papenteich, Hillerse sowie der Kulturring Leiferde bleiben bei ihrem Veranstaltungsprogramm.

„Für uns als Veranstaltungshaus hat selbstverständlich die Sicherheit und Gesundheit aller Besucher, Mitarbeiter, Kunden und Partner oberste Priorität“, betonte Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink. „Wir stehen daher hinsichtlich der Ausbreitung des Corona-Virus im engen täglichen Austausch mit dem für uns zuständigen Gifhorner Gesundheitsamt.“ Laut deren aktueller Einschätzung bestehe derzeit für Veranstaltungen in der Stadthalle Gifhorn keine Gefährdung, „so dass wir auch keine Veranstaltungen abgesagt haben.“ Veranstaltungen wie zum Beispiel die am Mittwoch, 11. März, stattfindenden Musical Highlights oder der Vortrag von Erich von Däniken am Donnerstag, 12. März, sowie die Aufführungen des Theaterprogramms finden daher wie geplant statt.

Auch Kube Events, Partveranstalter in der Region, teilt mit: Die geplanten Partys am Samstag in Müden und in Peine finden statt.

