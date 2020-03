VW-Betriebsversammlung „auf unbestimmte Zeit“ verschoben

Das Unternehmen hat ein Zeichen gesetzt und die wichtigen Bilanz-Pressekonferenzen für Konzern und Marke VW ins Internet verlegt. Jetzt zieht auch der VW-Betriebsrat nach und verschiebt die für den 18. März terminierte Betriebsversammlung. Gastredner sollte Vize-Kanzler Olaf Scholz sein. Stattdessen soll es eine „dezentrale Info-Offensive“ geben.

Folgende Information schickte der Betriebsrat an die Mitarbeiter. „Der Betriebsrat im Volkswagen-Werk Wolfsburg hat seine für den 19. März geplante Betriebsversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben . Auslöser sind unternehmensweit greifende Leitlinien zum Schutz vor dem Corona-Virus sowie die jüngsten Empfehlungen der Politik, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zu vermeiden. Das Aussetzen der Betriebsversammlung, zu der sich stets mehr als 13.000 Teilnehmer in Halle 11 versammeln, erfolgte in enger Abstimmung mit dem Gesundheitswesen des Konzerns.

Ein neuer Termin für die Betriebsversammlung steht noch nicht fest. Der Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh erklärt: „Die Betriebsversammlung ist nicht abgesagt, sie ist nur verschoben. Sobald die Zeit reif ist, werden wir rechtzeitig den Ersatztermin bekanntgeben. Völlig klar ist auch, dass wir mit der Verschiebung nicht unseren Anspruch aufgeben, die Kolleginnen und Kollegen umfassend über die aktuellen Probleme bei Volkswagen zu informieren.“ Dazu zählen unter anderem die Themen Auslastung am Standort, die E-Mobilität, die CarSoftware.org und die Haustarifrunde.

Osterloh kündigte an, in den kommenden Wochen dezentrale Versammlungsformate wie etwa die Info-Runde BR-Dialog ebenso zu stärken wie die bekannten digitalen und klassischen Informations-Kanäle des Betriebsrates. Laut den aktuellen Empfehlungen des Gesundheitswesens gilt bei Volkswagen: „Großveranstaltungen (zum Beispiel Messen, Kongresse und internationale Tagungen) sollen auf ein Mindestmaß reduziert werden.“

Dr. Lars Nachbar, Leiter Konzern Gesundheitswesen und Arbeitsschutz, wird dazu folgendermaßen zitiert: „Die Betriebsversammlung zu verschieben, ist eine Entscheidung, die der dringenden Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn folgt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen und wird der sehr unübersichtlichen und dynamischen Entwicklung der letzten Tage gerecht. Der Betriebsrat handelt damit aus meiner Sicht in größtmöglicher Fürsorge und im Sinne der Mitarbeiter*innen.“

Osterloh und Dr. Nachbar kündigten an, am 26. März im Live-Web-Cast des Betriebsrates gemeinsam zum Schwerpunkt Corona-Virus zu informieren. Bei der Betriebsversammlung am 19. März hätten die Beschäftigten im Werk Wolfsburg Vize-Kanzler Olaf Scholz begrüßt. Ein Auftritt des Bundesfinanzministers ist mit der Verschiebung aber nicht unwiederbringlich abgesagt. „Ich freue mich sehr, dass Olaf Scholz auch künftig gerne bereit ist, vor den Kolleginnen und Kollegen in Wolfsburg zu reden, wenn es sein Terminkalender bei einer der künftigen Betriebsversammlungen zulässt. Diese Zusage hat er uns gegeben.“Osterloh verwies darauf, dass am 12. März die neue Ausgabe der Betriebsratszeitung Mitbestimmen erscheint. Außerdem werde rechtzeitig vor der digitalen Jahrespressekonferenz am 17. März die Höhe der Erfolgsbeteiligung für das Jahr 2019 bekanntgegeben.