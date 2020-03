VW verschärft Kampf gegen Corona-Virus

Volkswagen hat in seinem Wolfsburger Stammwerk die Vorgaben im Umgang mit dem Coronavirus und zur Vorbeugung an die aktuelle Lage angepasst. Es gehe darum, klar abgestimmte Abläufe zu gewährleisten. Demnach sollen Besucher und Gäste ab nächster Woche an den Werkstoren um eine freiwillige Selbstauskunft gebeten werden, damit sie bei einem möglichen Corona-Verdachtsfall kurzfristig kontaktiert werden können. Für die Anlieferung von Material und Gütern werden Volkswagen-Mitarbeiter und anliefernde Spediteure angewiesen, physischen Kontakt zueinander zu vermeiden. Dienstreisen sollen nur stattfinden, wenn sie wirtschaftlich zwingend erforderlich sind. Dies gilt besonders für Dienstreisen in Länder mit erhöhten Fallzahlen. Auf Dienstreisen in Regionen, die gemäß Robert Koch Institut als anerkannte Risikogebiete eingestuft sind, soll vorerst ganz verzichtet werden.

„Eine Task Force mit Vertretern der Bereiche Konzern Gesundheitswesen, Konzern Sicherheit, Personalwesen, Travel Management und Interner Kommunikation analysiert die Lage dauerhaft und steht in ständigem Austausch mit Behörden und Instituten. Darüber hinaus empfiehlt Volkswagen generell allen Beschäftigten, sich an die aus der Grippevorbeugung bekannten Hygieneempfehlungen zu halten. Dazu zählt beispielsweise das Vermeiden von physischem Kontakt, regelmäßiges Händewaschen mit Seife, das Husten und Niesen in die Armbeuge bzw.. das Fernhalten der Hände aus dem Gesicht“, heißt es dazu auf Anfrage von Volkswagen.

