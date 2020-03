Coronavirus: Vier Verdachtsfälle in Wolfenbüttel

Im Landkreis Wolfenbüttel gibt es bislang keine bestätigten Corona-Fälle – das ist die gute Nachricht vorweg. Die schlechte Nachricht: Es gibt vier Verdachtsfälle. Davon hatten mindestens drei Personen Kontakt zu einer infizierten Braunschweigerin – darunter eine Arztpraxis im Wolfenbütteler Stadtgebiet.

„Die hausärztliche Praxis ist vorerst geschlossen worden. Das Personal zeigt aber keinerlei Symptome – das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Auch die Mitpatienten, die in der Praxis waren, werden ermittelt, telefonisch kontaktiert und anschließend auch unter Quarantäne gesetzt“, erklärt Dr. Monika Schulze-Kökelsum, Leiterin des Wolfenbütteler Gesundheitsamts.

Schüler ging noch zur Schule

In die selbe Arztpraxis ging auch ein Schüler der Carl-Gotthard-Langhans Berufsschule. Dieser hatte laut Schulze-Kökelsum zuvor direkten Kontakt zur Braunschweigerin. Laut Landrätin Christiana Steinbrügge (SPD) besuchte der junge Mann anschließend auch noch die Schule, wurde dann aber vom Kollegium nach Hause geschickt.

„Momentan sehen wir keinen Anlass Schulen im Landkreis zu schließen. Es handelt sich nach wie vor nur um Verdachtsfälle. Wir werden sehr schnell handeln, wenn sich diese Fälle bestätigen und es sich um Infizierungen handelt“, versichert Steinbrügge am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Auch eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung hatte Kontakt zur Infizierten aus Braunschweig. Sie wurde vorsorglich in häuslicher Quarantäne geschickt – zehn weitere Mitarbeiter der Wolfenbütteler Kreisverwaltung befinden sich ebenfalls in häuslicher Isolation.

Verdachtsfall nach Skifreizeit

Keinen Kontakt zur Braunschweigerin hatte ein Schüler der IGS Wallstraße. Er war aber mit einer Gruppe von 56 Mitschülern, drei Lehrern und drei Betreuern auf einer Skifreizeit im italienischen Natz in Südtirol. In der Region ist Ende Februar das Coronavirus ausgebrochen, worauf die Freizeitleitung entschieden hat, die Reise vorzeitig zu beenden (wir berichteten). Seit vergangener Woche sind die Schüler wieder in Wolfenbüttel.

Nach der Freizeit klagte der Schüler offenbar über Unwohlsein und ließ sich krankschreiben. Weil es ihm nicht besser ginge, suchte er laut Dr. Monika Schulze-Kökelsum die Wolfenbütteler Praxis auf und wollte sich erneut krankschreiben lassen – daraufhin sei das Praxispersonal stutzig geworden und fragte nach zurückliegenden Reisen in betroffene Gebiete. Eine Meldung an das Gesundheitsamt folgte.

Noch in der vergangenen Woche bestätigte Kreissprecher Andree Wilhelm unserer Zeitung gegenüber, dass das Gesundheitsamt im engen Kontakt mit der Schule stünde und weitere Maßnahmen nicht erforderlich seien. Auch Schulleiterin Ursula Miege gab vergangene Woche noch Entwarnung: „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte, ist äußerst gering.“

Stadt Wolfenbüttel sagt Veranstaltungen ab

Aufgrund der bestätigten Verdachtsfälle in Wolfenbüttel, hat die Stadt entschieden, ihre Veranstaltungen bis einschließlich Dienstag vorsorglich abzusagen.

Davon sind neben dem Jahresempfang am Freitag, 6. März, auch die Sportlerehrung am Dienstag, 10. März und alle Aufführungen im Lessingtheater. Informationen zur Rückgabe von Karten erhalten Betroffene bei der Theaterkasse und auf der Homepage des Lessingtheaters.

„Wir wollen das Risiko für alle so weit wie möglich minimieren und die Ausbreitung so gut es geht verlangsamen – nicht mehr und nicht weniger. Und wir werden in der kommenden Woche entscheiden, ob, nach weiteren Erkenntnissen des zuständigen Gesundheitsamtes, weitere Maßnahmen, die in unserer Verantwortung liegen nötig sind, oder nicht“, betont Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink

Coronavirus: Landkreis Wolfenbüttel richtet Bürgertelefon ein

Für besorgte Einwohner richtet der Landkreis ein Bürgertelefon ein. Es ist am Freitag freigeschaltet und zwischen 8 bis 15 Uhr zu erreichen: (05331) 84444. „Wann das Bürgertelefon in der kommenden Woche zu erreichen ist, wird noch kurzfristig vom Landkreis bekanntgegeben“, sagt Erster Kreisrat Heiko Beddig.

Klinikum ist gut vorbereitet

Das Klinikum Wolfenbüttel ist laut eigenen Angaben für einen Corona-Ernstfall gut vorbereitet. „Wir sind in engem Austausch mit den Kollegen in Braunschweig und noch intensiver intern im Klinikum“, sagt Marian Hackert, Mitarbeiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Klinikums.

Schnell zum Isolationsraum

Ganze Stationen werden für einen Ernstfall aber nicht zu Quarantäne-Station umgewandelt. „Wir können einzelne Räume relativ schnell und spontan zu Isolationsräumen umwandeln. Dafür ist dann auch nicht extra Personal nötig, die sich dann um den Patienten kümmern. Jeder Arzt im Haus kann sich um den Patienten kümmern – es ist ja kein potenziell tödliches Virus“, erklärt Hackert.

Auch die Warteräume sind seit Ausbruch des Coronavirus noch so voll wie vorher auch. „Die Leute reagieren genau richtig. Sie rufen erst an und informieren sich und fahren nicht direkt ins Klinikum“, sagt Hackert. Dass die Anrufe aber seit Wochen zugenommen haben, bestätigt auch er.

„Keine Zombieapokalypse“

Besorgte Bürger werden dann zu einem Gesundheits- und Hygieneexperten durchgestellt, der sich dann der Menschen annimmt. „Wir weisen auch daraufhin, dass in erster Linie erst der Hausarzt kontaktiert werden sollte. Zudem raten wir zur Besonnenheit, aber auch zur Wachsamkeit – es ist keine Zombieapokalypse“, meint Hackert.

Der Landkreis Wolfenbüttel befindet sich zurzeit im Austausch mit dem Gesundheitsamt bezüglich des Coronavirus. Im Laufe des Tages will sich der Landkreis dazu noch äußern.

