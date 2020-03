Coronavirus bremst Gifhorns Park-Sanduhren aus

Die Gifhorner müssen weiter auf die versprochenen Park-Sanduhren warten, die auf allen öffentlichen Plätzen kostenloses Kurzzeitparken für 15 Minuten ermöglichen sollen. Grund für die Verzögerung sind Lieferprobleme bei den eigens für Gifhorn bestellten 5000 Exemplaren mit Wappenaufdruck in den Stadtfarben blau-rot. Das Coronavirus hat Gifhorn einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Stadt-Sprecherin Annette Siemer berichtete auf Anfrage: „Wir haben die Sanduhren bei einem deutschen Anbieter bestellt. Dabei handelt es sich um die gleichen Sanduhren, die auch andere Städte bestellt haben und damit gute Erfahrungen gemacht haben. Nach Auskunft des Anbieters bezieht er die Sanduhren aus China. Leider ist auch diese Fabrik vom Coronavirus betroffen und es wird dort aktuell nicht gearbeitet. Da im Moment nicht absehbar ist, wie sich die Situation in China entwickelt und wann die Arbeiter wieder ihre Arbeit aufnehmen können, können wir nicht sagen, wann die Sanduhren in Gifhorn eintreffen werden.“

Von Verwaltungsseite sei allerdings alles für den Verkauf zum Preis von voraussichtlich drei Euro vorbereitet, so Siemer. So viel kosten die Sanduhren beispielsweise auch in Cloppenburg, dessen Beispiel die schwarz-grüne Ratsmehrheit überzeugend fand. Die Stadt wird die Sanduhren mit einem Faltblatt aushändigen, auf dem all jene Parkflächen ersichtlich sind, auf denen die Sanduhr genutzt werden kann. Denn weil private Parkplätze nicht dazugehören, sollen unnötige Missverständnisse ausgeschlossen werden. Nicht gelten wird die Sanduhr insbesondere auf dem Hempel-Parkdeck oder auf der Stellfläche vor dem Famila-Einkaufszentrum. Auch die gebührenpflichtigen Parkplätze und das Parkhaus Hindenburgstraße der stadteigenen Gesellschaft PSG sind nicht in die Sonderregel einbezogen.

Alles Weitere „geben wir bekannt, sobald die Sanduhren verkauft werden können“, übt sich die Stadt-Sprecherin vorerst in Geduld.