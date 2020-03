Grüne im Kreis Peine für Volksbegehren für die Artenvielfalt

Blumen blühen am Zwischenahner Meer auf einer Wiese, die für Wildblumen angelegt wurde. Mehr Artenvielfalt auf Grünflächen ist das Ziel eines Projektes, bei dem Vertreter aus Landwirtschaft, Naturschutz und Wissenschaft zusammenarbeiteten.

Die Grünen im Kreis Peine bringen sich mit einem klassischen Umweltanliegen ins Spiel. Zum Tag des Artenschutzes am 3. März forderten sie auch „im Landkreis Peine zur Bekämpfung des anhaltenden Rückgangs unserer heimischen Tier- und Pflanzenarten wirksame gesetzliche Grundlagen zum Schutz der Natur“. Außerdem teilten sie mit, dass von den Grünen das Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt!“ unterstütz werde.

„Wir brauchen endlich die richtigen Grundlagen für den Arten- und Biotopschutz, damit auch unsere Enkelkinder eine intakte, vielfältige Umwelt erleben können“, teilte Claudia Wilke, Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen im Landkreis Peine, in der Pressemitteilung mit.

„Etwa die Hälfte der rund 11.000 Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen sind bedroht; fast zwei Drittel unserer Wildbienenarten stehen auf der Roten Liste. Inzwischen nehmen selbst Allerweltsarten wie der Star in ihren Beständen ab, weil ihnen einfach die Lebensgrundlage fehlt“, wird Stefanie Weigand, Co-Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen, zitiert. Gerade die in den vergangenen Jahren öffentlich diskutierten Studien zum Insektensterben zeigten, dass jetzt gehandelt werden müsse.

Das Artensterben hat nach Einschätzung der Grünen viele Gründe. Klar sei aber, dass die intensive Nutzung der Landschaft mit hohem Dünger- und Pestizideinsatz sowie die Verinselung der Lebensräume zu den wesentlichen Ursachen gehörten. Mit dem Volksbegehren könne ein klarer gesetzlicher Rahmen zum Schutz der Arten geschaffen werden.

„Bei der Umsetzung dieser überfälligen Aufgabe wollen wir unsere regionale Landwirtschaft nicht allein lassen. Der vielerorts vorhandene Reformwille muss auch finanziell gestärkt werden, um Existenzen nicht weiter zu gefährden. Um unsere Ökosysteme, unsere heimischen Wildpflanzen, Insekten und Wirbeltiere zu retten, haben bislang aber weder die Bundes- noch die Landesregierung ernsthafte Maßnahmen ergriffen, deshalb müssen wir jetzt handeln“ fordert Claudia Wilke.