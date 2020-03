Coronavirus – Landkreis Peine schaltet Bürgertelefon

Eine Person desinfiziert sich am Arbeitsplatz die Hände mit einem Handdesinfektionsmittel. Das Coronavirus hat sich in mehr als 60 Länder ausgebreitet, und mehr als 3.000 Menschen sind an der von ihm verursachten Krankheit COVID-19 gestorben.

Der Landkreis Peine schaltet ein Bürgertelefon für Fragen rund um das Coronavirus. Bürger können sich montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer (05171) 401-7777 mit ihren Fragen an die Mitarbeiter der Verwaltung wenden. Das Bürgertelefon ist von sofort an besetzt.

Außerdem stellt der Landkreis alle wichtigen Informationen zum Thema aktuelle auf die Homepage im Internet. Wer dort die Landkreis-Seite aufruft, findet diese Informationen auf den ersten Blick: www.landkreis-peine.de

Unterdessen gibt es nach Darstellung des Kreis-Gesundheitsamtes Anlass „zur Beruhigung der Lage“ im Fall der Coronavirus-Infektion eines 68-jährigen Mannes aus Eltze in der Gemeinde Uetze (Region Hannover), der mit seinem Hausarzt in Edemissen Kontakt für die Untersuchung aufgenommen hatte (wir berichteten). Dem Mann gehe es gut, er befinde sich in häuslicher Quarantäne, so die Kreisverwaltung.

Das Peiner Kreis-Gesundheitsamtes Peine habe bereits alle Kontaktpersonen des Mannes, die in den hiesigen Zuständigkeitsbereich fallen, ermittelt und Kontakt aufgenommen. Kreissprecherin Katja Schröder: „Zur Beruhigung der Lage möchten wir mitteilen, dass es sich nur um wenige Kontaktpersonen handelt. Nach einer Risikobewertung durch das Gesundheitsamt sind bereits alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erfolgt.“

Die enge räumliche Nähe des Falles zum Landkreis Peine hatte nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes zunächst einen deutlichen Anstieg der Besorgnis ausgelöst. Dazu gebe es derzeit aber keinen Anlass.

Corona-Virus in der Region – alle Informationen auf einen Blick