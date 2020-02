Corona-Verdachtsfall im Kreis Helmstedt bestätigt sich nicht

Entwarnung in Esbeck: Der Verdacht, dass sich ein Einwohner mit dem Corona-Virus angesteckt haben könnte, hat sich nicht erhärtet. Das sei das Ergebnis der Untersuchungen, über die Helmstedts Landkreis-Sprecher Andreas Jünemann am frühen Samstagnachmittag informierte.

Der betroffene Mann hatte sich mit grippeähnlichen Symptomen am Freitagmorgen bei seiner Hausärztin gemeldet, die wiederum das Gesundheitsamt des Landkreises in Kenntnis gesetzt hatte. Der Betroffene hatte angegeben, an Karnevalsfeiern im Rheinland teilgenommen zu haben. Zwei Gesundheitsamts-Mitarbeiter waren daraufhin zur Wohnung des Mannes gefahren und hatten ihm Proben entnommen, die im Landes-Gesundheitsamt untersucht worden waren.

Nachdem der Coronavirus nicht nachgewiesen werden konnte, werde der Koordinierungsstab des Landkreises nicht mehr am Samstag zusammenkommen, teilte der Sprecher weiter mit. Dies sei im Falle einer Infektion zunächst angedacht gewesen. Der Stab, dem unter anderem der Landrat, der Erste Kreisrat, die Gesundheitsamts-Leiterin sowie Vertreter vom Ordnungsamt angehören, werde sich nun wie ursprünglich geplant am Montag das erste Mal zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Corona-Virus in der Region – alle Informationen auf einen Blick