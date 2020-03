Bisher noch keine Corona-Virus-Infektion in Wolfenbüttel

Wenn am Wochenende der Hausarzt nicht erreichbar ist, so sollte der kassenärztliche Bereitschaftsdienst im Krankenhaus oder das Klinikum Wolfenbüttel angerufen werden.

Bisher gibt es nach Auskunft des Landkreises Wolfenbüttel in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel weder Verdachtsfälle noch bestätigte Fälle für Corona-Virus-Infektionen. Auf der Informationsseite des Landkreises im Internet heißt es außerdem: „Spezielle Schutzmaßnahmen sind derzeit nicht erforderlich.“ Sollte es dennoch einen Verdacht geben, so empfiehlt das Gesundheitsamt des Landkreises folgende Vorgehensweise: „Den Hausarzt oder Hausärztin anzurufen, aber zunächst nicht direkt in die Praxis zu gehen. Im Telefonat kann ein Untersuchungstermin beim Hausarzt vereinbart werden. Wenn die Hausärztin nicht erreichbar ist, etwa am Wochenende, sollte der kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 angerufen werden.

Eine weitere Möglichkeit ist, das Klinikum anzurufen und den Fall schildern.“ Das weitere Vorgehen werde dann mit den Betroffenen besprochen. Der Hausarzt oder das Klinikum informieren das Gesundheitsamt. Entsprechend den Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts werde dann vom Gesundheitsamt das weitere Verfahren festgelegt. Weitere Infos gibt es zudem auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts, der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, dem Niedersächsischem Landesgesundheitsamt sowie dem Land Niedersachsen.

