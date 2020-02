Göttingen. Die Schüler haben nach der Bombendrohung gegen das Hainberg-Gymnasium eine Nachahmertat in ihrem Gymnasium begangen.

Schüler schicken Bombendrohung an ihr Gymnasium in Göttingen

Die Polizei hat zwei Göttinger Schüler gefasst, die per Mail eine Bombendrohung an ihre Schule verschickt haben sollen. Gegen die beiden 15 und 17 Jahre alten Gymnasiasten seien Strafverfahren wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ eingeleitet worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Spezialermittler der Polizei kamen den Schülern auf die Spur

Offenbar als Nachahmer einer Bombendrohung am Dienstag dieser Woche gegen das Göttinger Hainberg-Gymnasium, das den Unterricht daraufhin ausfallen ließ, hatten die beiden Zehntklässler am selben Tag ebenfalls eine Drohmail an ihr eigenes Gymnasium geschickt.

Möglicherweise wollten sie auf diese Weise ebenfalls schulfrei bekommen. In Abstimmung mit der Polizei ließ die Schulleitung den Unterricht allerdings nicht ausfallen. Stattdessen kamen Spezialermittler der Polizei den Schülern auf die Spur.

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe

Die Bombendrohung gegen das Hainberg-Gymnasium dagegen ist noch nicht aufgeklärt. „Ich bin froh, dass wir zumindest in einem der beiden Fälle einen schnellen Ermittlungserfolg erzielen und die beiden mutmaßlichen Täter aus der Anonymität des Internets herausholen konnten“, sagte Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig.

Auf die beiden Schüler kämen nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern auch und eine Kostenrechnung für den Polizeieinsatz zu. Eine „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ Paragraf 126 Strafgesetzbuch) kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe geahndet