Entwarnung in Wolfsburg: Ehepaar hat kein Coronavirus

Nachdem im Klinikum Wolfsburg ein Ehepaar mit Verdacht auf Coronavirus isoliert wurde, trifft sich ab jetzt täglich eine Koordinierungsgruppe aus Vertretern des Gesundheitsamtes, des Klinikums, der Stadt-Pressestelle und der Feuerwehr. Weitere Partner sollen hinzukommen.

„Wir gehen davon aus, dass Wolfsburg von Verdachtsfällen und bestätigten Fällen nicht verschont bleibt“, sagt Gesundheits- und Klinikumsdezernentin Monika Müller. „Wir nehmen die Erkrankung sehr ernst.“ Aus diesem Grund wurde am Freitag um 14 Uhr eine Informationshotline für die Bürger freigeschaltet. Wolfsburger, die befürchten vom Virus betroffen zu sein, können täglich zwischen 10 und 18 Uhr unter der Telefonnummer (05361) 282828 abklären, wie sich verhalten sollen. Die Angestellten gehen mit den Anrufern einen Fragenkatalog durch und verweisen sie je nach Ergebnis an den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder das Klinikum. Die Hotline ist auch an den Wochenenden besetzt.

Coronavirus-Verdacht in Wolfsburg: Der Leiter der Koordinierungsgruppe Lothar Laubert ( rechts, von vorne), Gesundheitsamtsleiter Dr. Friedrich Habermann, Gesundheits- und Klinikumsdezernentin Monika Müller sowie Dr. Akhil Chandra und Dr. Bernadett Erdmann vom Klinikum informierten in einer Pressekonferenz darüber, wie es jetzt weitergeht. Foto: Anja Weber / regios24

Dem im Klinikum isolierten Ehepaar geht es nach Aussagen des Medizinischen Direktors Dr. Akhil Chandra so weit wieder gut. Die Frau musste stationär behandelt werden, ihr Mann sei aus praktischen Gründen ebenfalls aufgenommen worden. Am Freitagnachmittag erhielten Klinikum, Stadt und damit auch das Ehepaar Entwarnung. „Der Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus ist negativ ausgefallen“, teilte die Stadt-Pressestelle gegen 15 Uhr mit. Die Chefärztin der Zentralen Notaufnahme Dr. Bernadett Erdmann hatte eine Infektion von Anfang an für unwahrscheinlich gehalten. In Quarantäne genommen wurden die Patienten, weil sie zuvor Gebiete bereist hatten, in denen Einzelfälle von Coronavirus aufgetreten sind. Der Virustest in einem Speziallabor dauerte rund 24 Stunden. „Es gibt noch keine Schnelltests“, so Chandra.

In einer Pressekonferenz am Freitagmittag bat Monika Müller die Wolfsburger darum, Gelassenheit zu bewahren. „Wir können darauf vertrauen, dass unser Gesundheitssystem gut ausgebaut ist“, betonte sie Auch der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Friedrich Habermann, sieht keinen Grund zur Panik: „Das Risiko für den Einzelnen ist im Moment sehr gering, vor allem in Norddeutschland.“

Pressekonferenz zu Corona-Virus

Dennoch hat die Stadt Wolfsburg größere Mengen an Schutzkleidung für Fachpersonal angeschafft. Den Isolierbereich im Klinikum betritt das Personal schon jetzt ausschließlich unter Vollschutz. Am Eingang befindet sich eine Schleuse, Materialien aus dem abgesperrten Bereich bleiben auch dort. Der isolierte Bereich ist momentan auf 20 Patienten ausgelegt, könnte bei Bedarf aber vergrößert werden. „Unendliche Kapazitäten haben wir natürlich nicht“, so Müller.

Die Suche nach möglichen weiteren Infizierten bei Coronaverdacht läuft über das Gesundheitsamt. Gefährdet ist nach Angaben Habermanns, wer mehr als 15 Minuten in einem Raum mit einer erkrankten Person verbracht hat. Was Kontaktpersonen zu tun haben, entscheidet das Gesundheitsamt von Fall zu Fall. Unter Umständen kann es auch anordnen, dass sie zu Hause bleiben.

In der aktuellen Situation gibt es nach Angaben Habermanns keinerlei Grund, Massenveranstaltungen abzusagen. Auch mit einer Atemmaske durch Wolfsburg zu laufen, wäre nach Angaben von Notaufnahme-Chefin Erdmann eine Überreaktion. Die wichtigste Vorsichtsmaßnahme sei, sich regelmäßig die Hände zu waschen, und zwar nicht mit Desinfektionsmittel, sondern mit Wasser und Seife. Von Menschen, die unter einem Infekt leiden, sollte man Abstand halten. Wer selber niest, sollte dies in die Ellenbeuge tun und sich anschließend sofort die Hände waschen. „Das Coronavirus wird über Tröpfchen übertragen“, verdeutlicht Erdmann.

Weitere Informationen rund um das Thema Coronavirus gibt es online unter wolfsburg.de/coronavirus.