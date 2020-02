Erster Corona-Verdachtsfall im Kreis Helmstedt – in Esbeck

Die Kreisverwaltung in Helmstedt hat es am Freitag mit dem ersten Verdachtsfall auf Ansteckung mit dem Corona-Virus zu tun bekommen.

Wie Landrat Gerhard Radeck am Freitagmittag erklärte, habe die Hausärztin das Gesundheitsamt des Landkreises von diesem Fall in Kenntnis gesetzt. Daraufhin seien zwei Mitarbeiter des Amtes in Schutzbekleidung zur Wohnung des Mannes in dem Schöninger Ortsteil gefahren, um einen Abstrich zu nehmen. „Wir müssen abwarten bis Samstag um 14 Uhr, erst dann werden wir wissen, ob sich der Verdacht einer Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigen lässt“, sagte Radeck. Die Proben seien dem Landesgesundheitsamt zugeleitet worden, von dort werde die Information am Samstag erfolgen.

Der Betroffene hat laut Radeck angegeben, sich an Karnevalsfeiern im Rheinland beteiligt und dort möglicherweise angesteckt zu haben. „Sieben Kontaktpersonen am Wohnort des Mannes sind ausfindig gemacht worden, auch bei ihnen wurden sicherheitshalber Proben genommen“, erklärte Radeck. Der gesamte Personenkreis aus der Südkreis-Gemeinde werde bis zur Klärung des Verdachtsfalls freiwillig in privater Quarantäne bleiben.

Der Landkreis Helmstedt will schnellstmöglich auf die Lage reagieren und richtet ein Bürgertelefon ein, das rund um die Uhr besetzt sein wird, und zwar ab Samstagmorgen um 8 Uhr. „Wir werden die Rufnummer auf der Internetseite des Landkreises veröffentlichen, außerdem gibt es dort gebündelt wichtige Informationen und Links zum Thema Corona-Virus“, sagte Radeck, der vor panischen Reaktionen mit Nachdruck warnte. Wer Fragen habe, aber nicht akut medizinisch betroffen sei, sollte nicht die Notrufnummer 112 wählen, riet Radeck. Sonst werde diese wichtige Leitung womöglich komplett blockiert, wie andernorts in Deutschland schon geschehen. Die Internetseite des Landkreises ist zu erreichen unter: www.helmstedt.de.

Schon vor dem Vorfall von Freitag hatte die Kreisverwaltung mit Vorbereitungen für den Ernstfall begonnen. „Wir haben bereits einen Krisenstab in der Verwaltung gebildet, er sollte Anfang der Woche erstmals zusammentreten“, informierte Radeck. Nun habe die Aktualität alle eingeholt. Der Krisenstab, dem das Gesundheits- und das Ordnungsamt angehören, werde heute tagen, um das Ergebnis aus Hannover sofort zu bewerten und bei Bedarf Maßnahmen einzuleiten.

Wer bei sich Symptome einer Erkrankung feststellt, sollte seinen Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst kontaktieren, aber nicht spontan in irgendein Krankenhaus fahren, mahnt die Kreisverwaltung. „Dort könnten weitere Menschen angesteckt werden, außerdem sind die Ärzte vorbereitet auf die Situation“, sagte Radeck. Das Bürgertelefon werde bis auf Weiteres durchgängig besetzt sein