Bosch Salzgitter wird ein Zentrum der Wasserstoffwelt

Was die nächsten Jahre den Industriestandort Salzgitter beschäftigen wird, stellte Bosch Ministerpräsident Stephan Weil am Freitag vor. Mit einem „Wasserstoff-Campus“ würde sich Bosch an dem Salzgitteraner Wasserstoff-Vorhaben beteiligen, das unter anderem mit den Big Five und der Fraunhofer-Gesellschaft kompetente Partner hat. Und das Beste: Die Halle dafür ist bereits im Umbau. Weil zeigte sich beeindruckt und sicherte „Rückenwind aus Hannover“ zu.

Der Ministerpräsident setzte sich beim Rundgang über den Bosch-Standort ins Bild und zeigte sich gut informiert, zumal Stefan Klein MdL und Oberbürgermeister Frank Klingebiel ihm – und Landes-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) – gerade einen Besuch abgestattet hatten, wie er berichtete. „Das Land wird das gerne unterstützen, weil Salzgitter mit der Verbindung von Forschung, Entwicklung und Anwendung etwas Besonderes hat“, sagte er.

Eine„Solid liquid fuel cell“, im Prinzip ein kleines Kraftwerk mit Brennstoffzelle, wurde dem Politiker ebenfalls vorgeführt. Etwas größer als ein großer Kühlschrank, aber sehr viel tiefer, leistet dieses Bosch-Gerät 10 Kilowatt – und zwar ohne externe Wasserzuführung. Dabei werden auch Spannungsspitzen abgepuffert. „Es gibt niemanden auf der Welt, der das kann“, sagte der Brennstoffzellen-Fachmann Wayne Kern aus Baden-Württemberg, der nicht ohne Stolz darauf verwies, dass Bosch seit mehreren Jahren bereits intensiv zu Wasserstoff arbeitet.

Der technische Bosch-Werkleiter, Michael Gensicke, informierte Weil zudem über den Stand des Wasserstoff-Campus’ Salzgitter. Eine große Fläche – die ursprünglich für die Batterieforschungsfabrik gedacht „sofort startklar“ wäre – stehe für Erweiterungen zur Verfügung, in der Halle könne in Büros in Kürze eingezogen werden, versicherte er. Zur Hannover-Messe 2021, auf der Wasserstoff ebenfalls Thema sein wird, will er Besuchern schon etwas zum Thema vorzeigen können.

Man brauche nicht nur gute Konzepte, sagte Weil, „sondern auch erfolgreiche Geschäftsmodelle.“ Er nannte es eine „einzigartige Konstellation“, dass sich fünf Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven dem Wasserstoff widmen. „Bei dem Thema ist die Gefahr groß, dass man ausgrenzt“, weiß Gensicke, „und dann würde man eine Chance verpassen.“

Bosch werde in dem Wasserstoff-Verbund die Aufgabe übernehmen, Dinge auszuprobieren, erläuterte dem Ministerpräsidenten Konzeptgeber Professor Arno Kwade vom Fraunhofer-Institut. Erfahrungen, die hier im Echt-Maßstab an „Demonstratoren“ gewonnen werden, werden geteilt. „Bosch soll Technologien vorantreiben“, sagte Kwade. Von dem Wasserstoff-Campus aus soll die erprobte Wasserstoff-Technologie dann „nach außen strahlen“. In diesem Jahr noch soll für 2,8 Millionen Euro eine Fotovoltaikanlage bei Bosch erreichtet werden, kündigte Gensicke an – weil der Wind dort nicht so günstig weht und die Wasserstofferzeugung ja aus „grüner“ Energiegewinnung stammen soll.