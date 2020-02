Clan-Mitglied hat Niedersachsen im Privatflieger verlassen

Das mutmaßliche Clan-Mitglied wird am Flughafen Hannover von einem Hubschrauber der Bundespolizei in ein Privatflugzeug getragen. Dass der Mann in der Medizinischen Hochschule behandelt wurde, löste viel Kritik aus.

Hannover. Der Mann aus Montenegro flog nach offiziellen Angaben in die Türkei aus. Die Landesregierung will am Montag den Landtag informieren.

Während der Hubschrauber mit Igor K. zum Flughafen Langenhagen unterwegs war, gab es vom Innenministerium wenigst zum Abschied warme Worte für den scheidenden Gast. Das „kooperative Verhalten“ des mutmaßlichen Clan-Mitglieds aus Montenegro lobte ein Sprecher des Innenministeriums. „Er macht genau das, was wir von ihm verlangen“, so der Sprecher. Denn Igor K. verzichtete laut Land auf Rechtsmittel gegen den Ausweisungsverfügung, er stellte offenbar auch keinen Asylantrag. Stattdessen bestieg der 35-Jährige einen Privatflieger mit Ziel Istanbul. Seine Ehefrau, die ebenfalls eine Ausweisungsverfügung erhalten hatte, soll in einer Autokolonne zum Flughafen gebracht worden sein.

„Aktuell läuft eine polizeiliche Maßnahme“, hatte der Sprecher des Innenministeriums am Freitag vor der Landespressekonferenz erklärt. Der Mann werde mit einem Helikopter der Bundespolizei zum Flughafen geflogen. Die Verfügung war mit einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit begründet worden. Beide dürfen fünf Jahre nicht wieder nach Deutschland kommen. Igor K. war laut Berichten in Montenegro bei einem Anschlag angeschossen worden und zur Weiterbehandlung nach Hannover gekommen. Da bei den Kämpfen rivalisierender Clans, so im Drogenhandel, europaweit schwerste Angriffe und Anschläge erfolgt waren, hatten Landeskriminalamt und Bundeskriminalamt die Gefährdung des Mannes als sehr hoch eingeschätzt. Das aber bedeutete Gefahr aber auch für Patienten, Personal und Besucher der Medizinischen Hochschule. Dort herrscht reger Besucherverkehr, es gibt Läden und ein Schwimmbad, in dem auch Schwimmkurse für Kinder abgehalten werden. Am Freitag zeigte sich Innenminister Boris Pistorius (SPD) erleichtert. „Ich bin froh, dass diese unnötige Episode jetzt ein Ende gefunden hat“, so Pistorius. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte kritisiert, dass der Mann überhaupt an der MHH aufgenommen worden war. Solche Fälle dürften sich nicht wiederholen. Besonders heikel: Zwar kamen auch andere umstrittene Patienten wie etwa ein iranischer Richter schon zur Behandlung in die Stadt. Die MHH ist aber eine Landeseinrichtung. Wen genau sie da aufnahm, wusste die MHH wohl zu spät.

Verlegung in Gefängnisklinik war gescheitert

Am kommenden Montag wollen Landtagsabgeordnete daher in einer Anhörung von der Landesregierung Antworten auf viele Fragen. Für die CDU-Fraktion steckten der Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer und der parlamentarische Geschäftsführer Jens Nacke schon mal den Rahmen ab. „Der Innenminister hat richtig gehandelt“, sagte Toepffer unter Verweis auf das große Polizeiaufgebot an der MHH. Dass die Ausweisungsverfügung in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover griff, dürfte den Fall für die Regierung deutlich entspannt haben. Das CDU-geführte Justizministerium wiederum war unter Druck geraten, weil ein Verlegen des Mannes ins Justizvollzugskrankenhaus Lingen gescheitert war. Die medizinische Leistungsfähigkeit dort sei nicht ausreichend, hatte es seitens des Justizministeriums geheißen. Das müsse man respektieren, so Pistorius. Die Verantwortung dafür, dass der Mann trotz eines erfolgreichen ersten Antrags beim Amtsgericht Hannover nicht in Schutzgewahrsam genommen werden konnte, sieht man im Justizministerium hinter vorgehaltener Hand aber wohl bei Polizei und Innenministerium. Man müsse eben bei einem solchen Antrag auch wissen, wo die Unterbringung erfolgen könne, hieß es. Der Grüne Helge Limburg hatte auf Bundeswehrkrankenhäuser wie Hamburg verwiesen. Nordrhein-Westfalen verfügt über ein großes Justizvollzugskrankenhaus. Grüne, FDP und AfD hatten heftige Kritik an der Landesregierung geübt. Die wiederum hatte die MHH kritisiert.

Igor K.. ist weg, die Debatte aber schwelt weiter. Das gilt auch für die Kosten des Einsatzes. Man werde weiter prüfen, ob man sie in Rechnung stellen könne, sagte der Sprecher des Innenministeriums. Aber das sei schwierig. „Die Gebührentatbestände bei solchen Sachverhalten werden richterlich sehr unterschiedlich beurteilt“, sagte er. Und der Schutz der Öffentlichkeit, um den es ja auch ging, sei eine Polizeiaufgabe.