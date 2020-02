Furcht vor Afrikanischer Schweinepest treibt Gifhorn um

Die Furcht vor dem Ausbruch der Schweinepest im Landkreis wächst. Die Seuche rückt von Osteuropa kommend immer dichter an die deutsche Grenze heran. Das Virus ist zwar für Menschen ungefährlich. Für Schweine aber ist es tödlich und für Zuchtbestände ein immenses wirtschaftliches Risiko. Selbst heimische Landwirte, die nur Ackerbau betreiben, könnten von den Auswirkungen möglicher Seuchenmaßnahmen betroffen sein.

Kreisweit sind laut Thomas Walter rund 140 Hausschweinehaltungen registriert. Bei der genauen Zahl der gehaltenen Schweine bleibt der Erste Kreisrat aber ebenso vage wie bei der des Wildschweinbestands in den Wäldern. Ernst-Dieter Meinecke, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, schätzt die Abschussstrecke im zu Ende gehenden Jagdjahr auf gut 3000 Tiere – ähnlich hoch wie im Vorjahr. Doch wegen der anhaltend milden Witterung seien die Tiere schwerer zu jagen. Zudem vermehre sich der Bestand schnell. Durch Nachwuchs komme im Verlauf eines Jahres rund ein Drittel der Frühjahrspopulation hinzu, so Meinecke.

Erster Kreisrat Walter versicherte auf Anfrage, der Landkreis als Veterinärbehörde sei auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vorbereitet: „Die Mitarbeiter der Abteilung Veterinärwesen haben an Schulungen und Fortbildungen der möglichen Bekämpfungsmaßnahmen zur Technik, Organisation und Abläufen teilgenommen. Zusätzlich fanden bereits Abstimmungen und Informationsveranstaltungen mit den für die Bekämpfung verantwortlichen Vertretern der unterschiedlichen Behörden und Institutionen auf Landes- und auf Landkreisebene statt.“ Ferner seien Gerätschaften zum Bergen toter Wildschweine beschafft worden. „Außerdem kann im Ernstfall auf Material zurückgegriffen werden, das vom Land an zentraler Stelle eingelagert wurde.“

Weiter verschärft würden Vorschriften für Infektionssicherheit für Tierhalter oder Jäger vorerst nicht. Als verbindliche Mindestvorgabe gelten laut Walter die Vorgaben der Schweinehaltungshygiene-Verordnung. Landwirte könnten durch verbesserte Betriebshygiene die Einschlepp-Möglichkeiten des Erregers in ihre Bestände verringern. Der Kontakt von Wildschweinen zu Hausschweinen sei auf jeden Fall zu verhindern.

Privatleute sollten Lebensmittelreste sicher in den Müll entsorgen, damit Wild- und Hausschweine nicht mit möglicherweise kontaminiertem Futter in Berührung kommen.

Darüber hinaus zahle das Land Niedersachsen für den Mehrabschuss von Wildschweinen eine Entschädigung in Höhe von 50 Euro pro Tier, wie Thomas Walter erläutert. Mehrabschuss? Voraussetzung ist, dass im Einzelrevier ab der Saison 2018/19 mehr Tiere erlegt werden als im Durchschnitt der drei Jagdjahre 2014/15, 2015/16 und 2016/17. Die von Kreisjägerchef Meinecke genannte Zahl von mehr als 3000 Wildschweinen ist da schon ein Plus, das honoriert wird.

Zu den Konsequenzen eines tatsächlichen Nachweises der Schweinepest im Wildtierbestand oder gar im Nutztierbestand eines Landwirts hält sich Walter überaus bedeckt.

Klar ist: Es wäre eine Katastrophe. An Fleischverkauf wäre nicht mehr zu denken. Mit einiger Wahrscheinlichkeit müssten die Bestände getötet werden, um die Infektionskette zu unterbrechen. Walter fasst das in die amtliche Formulierung: „Die Vorgehensweise zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sind in Deutschland in der Schweinepestverordnung geregelt. Hierbei gibt es gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen und weitere Maßnahmen, die von Fall zu Fall geprüft und erlassen werden können.“

Angesichts dieses Damoklesschwerts sagt Jägerchef Meinecke, der selbst einen Hof bewirtschaftet: „Die Sorge steigt und die Nervosität wächst, ob die Schweinepest kommt und welche Auswirkungen sie auf die Landwirtschaft hat.“ Das Problem: Verkehrs- und Betretungsverbote könnten nicht auf Schweinehalter begrenzt bleiben, sondern selbst reine Ackerbaubetriebe treffen. Die Folgen für Bauern, die dann beispielsweise keine Beregnung auf den Feldern aufstellen könnten, seien massiv.