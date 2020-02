400 zusätzliche Lehrer zu Schulhalbjahr-Beginn in Niedersachsen

Zu Beginn des neuen Halbjahrs am Mittwoch starten an den Schulen in Niedersachsen 400 zusätzliche Lehrer. Über die Anstrengungen, die Unterrichtsversorgung an den Schulen zu verbessern, berichtet Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover.

Von den 1350 zum 1. Februar ausgeschriebenen Stellen konnten zunächst 1150 besetzt werden. Das seien aber schon 400 mehr, als Lehrkräfte ausscheiden, hatte Tonne bereits mitgeteilt.

Unterrichtsausfall hängt mit Krankheitsfällen zusammen

Im ersten Halbjahr 2019/20 hatte die Versorgungsquote bei 99,6 Prozent gelegen, ein Jahr zuvor waren es 99,4 Prozent. Der Durchschnittswert steht für die Zahl der Lehrer, die für den vorgesehenen Unterricht zur Verfügung stehen.

Dass trotzdem Unterricht ausfällt, hängt mit Krankheitsfällen und Fortbildungen von Lehrerinnen und Lehrern zusammen. dpa