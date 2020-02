Niedersachsen – Minister Tonne: Schul-Mobbing nicht unterschätzen

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne warnt davor, Mobbing an Schulen zu ignorieren. „Vielleicht ist manches in der Vergangenheit fälschlicherweise verschwiegen worden. Nach dem Motto: ,Mobbing darf es bei uns nicht geben’“, sagte der SPD-Politiker am Montag in einem „Bild“-Interview. Nur, wenn man offen damit umgehe, könne man den Betroffenen helfen.

Studie: 65 Prozent der Schüler haben schon Mobbing erlebt

Eine repräsentative Studie der Bertelsmann-Stiftung war im Sommer zu dem Ergebnis gekommen, dass über alle Schulformen hinweg rund 65 Prozent der Schüler mindestens einmal Ausgrenzung, Hänseleien oder körperliche Gewalt erlebt haben.

Tonne betonte, dass sowohl Schüler als auch Lehrer einen Anspruch darauf hätten, „angst- und sorgenfrei zur Schule gehen zu können“. Mit digitalem Cybermobbing sei es für Lehrer allerdings schwieriger geworden, „solche Schikanen zu erkennen“.

Mobbing ist nicht im Strafgesetzbuch erfasst

Nach Erkenntnissen des Landeskriminalamts hat Cybermobbing an Niedersachsens Schulen zuletzt zugenommen. Dazu gehören etwa anzügliche Kommentare im Netz oder das Verbreiten intimer Fotos. Eine konkrete Zahl von Fällen nannte die Polizei nicht, da Mobbing nicht als Tatbestand im Strafgesetzbuch erfasst ist. dpa