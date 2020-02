Wie die Polizei mitteilte, fing der Stall im Stadtteil Wellingholzhausen am frühen Montagmorgen Feuer (Symbolbild).

Melle. Bei dem Feuer in der Nähe von Osnabrück geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen.

Brand in Schweinestall in Niedersachsen: 120 Tiere starben

Beim Brand in einem Schweinestall in Melle im Landkreis Osnabrück sind nach ersten Erkenntnissen rund 120 Schweine gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fing der Stall im Stadtteil Wellingholzhausen am frühen Montagmorgen Feuer.

Schweine sterben bei Brand: Verdächtiger festgenommen

Ein verdächtiger Mann wurde in der Nähe festgenommen. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus.

Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei zunächst auf 200.000 Euro. dpa