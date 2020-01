Verkehrsexperten fordern Punkte für aggressives Fahren.

Lichthupe, Pöbeln, Rasen: Womöglich muss, wer sich im Straßenverkehr aggressiv verhält, schon bald dafür mit Punkten in Flensburg rechnen. Der Verkehrsgerichtstag in Goslar hat am Freitag entsprechende Empfehlungen an die Politik ausgegeben. Er forderte einen eigenen „punktebewehrten...