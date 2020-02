Bald wandern die Amphibien – der Kreis Peine sucht Helfer

Gut gefüllt war der „Gelbe Salon“ im „Schützenhaus“ in Peine beim Treffen der ehrenamtlichen Helfer für die nächste Wandersaison der Amphibien. Je nach Witterung kann die Wanderung von Kröten, Fröschen und Molchen bereits Anfang März beginnen.

Auf dem Weg zu ihren Laichgewässern müssen die Tiere an vielen Orten im Landkreis Peine Straßen überqueren. Damit sie dabei nicht überfahren werden, lässt die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Schutzzäune aufstellen, die von ehrenamtlichen Helfern betreut werden.

An einigen Stellen haben sich so viele Helfer zur Verfügung gestellt und in Listen eingetragen, so dass die Einsatzzeiten für die einzelnen Personen überschaubar bleiben, so Kreissprecher Fabian Laaß in einer Mitteilung. Es werden demnach aber für einzelne Zäune noch Helfer benötigt. Dies gilt insbesondere für die Wanderstrecken in Meerdorf, Bodenstedt und Duttenstedt. Laaß: „Wichtig ist vor allem die Leerung der Fang-Eimer am frühen Morgen.“

Wer für die Amphibien unterstützend tätig werden kann, meldet sich bei der Unteren Naturschutzbehörde im Kreishaus: Sonja Lüddecke, (05171) 401-6211, E-Mail: s.lueddecke@landkreis-peine.de; Elke Kentner, (05171) 401-6206, E-Mail: e.kentner@landkreis-peine.de