Weil mahnt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt

Voller Congress Saal in der Stadthalle, dazu viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft: „Welch herrliche Kulisse“, freute sich Gastgeber Christos Pantazis als SPD-Unterbezirksvorsitzender Braunschweig über den Zuspruch beim SPD-Neujahrsempfang.

Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil forderte als ein Hauptredner, Hass und Hetze ein starkes Signal entgegenzusetzen - so wie Braunschweig bei den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag 2019 in der Stadt. „Wir sind die riesengroße Mehrheit“, sagte Weil. Es liege an allen, dies auch zum Ausdruck zu bringen. Er sei angesichts der Proteste „richtig stolz auf Braunschweig“ gewesen, sagte Weil. Um einen starken Staat und eine starke Gesellschaft zu sichern, sei Vertrauen nötig. Daher sei es wichtig, beispielsweise beim wirtschaftlichen Wandel sowie Klima- und Umweltschutz die Menschen mitzunehmen. Das gelte beispielsweise auch für die Automobilindustrie. „Niedersachsen steht dafür ein, dass bei VW die Dinge auch im Sinne der Arbeitnehmer geregelt werden“, betonte Weil. Weil sitzt als Ministerpräsident im VW-Aufsichtsrat sowie im kleinen Präsidium. Insbesondere für diesen Zusammenhalt und diese Solidarität werde die SPD gebraucht. Dies zeige im Bund derzeit die Arbeit des SPD-Bezirksvorsitzenden und Bundesarbeitsministers Hubertus Heil. Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) appellierte an die politischen Parteien, in der politischen Auseinandersetzung respektvoll miteinander umzugehen. „Das ist der Horror pur“, sagte Markurth zu möglichen Krawall-Szenarios rund um den AfD-Bundesparteitag in Braunschweig 2019. 20 000 Menschen seien aus diesem Anlass für eine offene Gesellschaft auf die Straße gegangen, betonte Markurth. Zu dem SPD-Empfang waren auch Vertreter anderer Parteien eingeladen, darunter der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Müller.

„Die ökonomischen Herausforderungen sind da“, sagte Markurth zum Wandel unter anderem in der Automobilbranche. Es gebe auch das Problem einer Spaltung der Gesellschaft. „Bei den großen Themen brauchen wir weiter die Unterstützung des Landes“, sagte Markurth angesichts hoher Überschüsse bei Land und auch Bund. Er habe daher schon einen „Bettelbrief“ an Ministerpräsident Weil geschrieben. Das Finanzministerium in Hannover geht derzeit von rund 900 Millionen Euro aus dem Jahr 2019 aus. Markurth kündigte weiter an, 2020 das Herauslösen der Braunschweigischen Landessparkasse aus der Nord-LB vorantreiben zu wollen. Dafür brauche man aber die Zustimmung des Landes, sagte Markurth. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, die frühere Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) warnte in ihrer Rede davor, Europa und dessen Bedeutung aus dem Blick zu verlieren. Auch Europa müsse sozialer werden, überall in Europa müsse man beispielsweise von seiner Arbeit leben können, sagte Barley zum Thema Mindestlohn. Die EU seien jeden Einsatz wert. „Wenn man sich nicht kümmert, ist sie irgendwann vielleicht wieder weg“, warnte Barley.

Der Braunschweiger SPD-Vorsitzende Pantazis hatte in seiner Begrüßung ausdrücklich an rechtsradikal motivierte Gewalttaten und Bedrohungen im Jahr 2019 erinnert. Hass und Hetze im Internet gefährdeten die Grundfesten der Demokratie. Beim AfD-Bundesparteitag hätte Braunschweig deutlich gemacht, dass man die Stadt nicht den Rechten überlasse. Weil verstehe die Belange von Stadt und Region, lobte der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der regionalen SPD-Gruppe im Landtag den Ministerpräsidenten. „Ich weiß, wir können auch mal Quälgeister sein“, sagte Pantazis. Die SPD haben weiter den Anspruch, die Braunschweig-Partei zu sein.