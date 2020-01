Klimaschützer treffen am Freitag auf Trecker-Demos

Mehrere große Demonstrationen könnten am Freitag zu Verkehrsbehinderungen rund um Hannover und Bremen führen. Tausende Bauern machen sich mit Treckern auf den Weg in beide Städte, um für die Interessen der Agrarbetriebe und gegen aus ihrer Sicht zu harte Umweltschutzvorgaben zu demonstrieren.

Hannover wird am Freitag voll

Gleichzeitig geht auch die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future wieder auf die Straße. „Es wird voll in der Innenstadt“, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover. In der Landeshauptstadt ist es für Fridays for Future der erste Jahrestag der Aktionen. Aufseiten der Bauerndemos werden sowohl in Hannover als auch in Bremen mindestens 2000 Traktoren erwartet.