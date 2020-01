A2: Auto weicht Lkw aus, kommt von Straße ab und überschlägt sich

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen Berlin und Braunschweig wurde am Sonntagmorgen ein Autofahrer verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei befuhr er mit seinem Peugeot den mittleren Fahrstreifen in Richtung Magdeburg, als vor ihm ein Lkw unerwartet nach links zog.

Der Autofahrer weicht aus und überschlägt sich mehrfach

Um nicht in den Laster zu krachen, musste der Autofahrer ruckartig nach rechts ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Kleinwagen, durchbrach einen Wildzaun und schleuderte etwa 50 Meter über einen angrenzenden Acker. Dabei überschlug sich der Peugeot mehrfach und blieb in dem aufgeweichten Erdreich stecken.

Ein LKW hat beim Überholen ein Auto übersehen. Der LKW-Fahrer beging nach dem Unfall Fahrerflucht. Foto: Matthias Strauß

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt

Der Fahrer kam mit unklaren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus. Am Peugeot entstand Totalschaden. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, soll der unbekannte Lkw-Fahrer einfach weitergefahren sein. Es wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es an der Unfallstelle, nahe der Abfahrt Burg/Ost, zu Verkehrsbehinderungen.