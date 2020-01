Streit um Raclette-Gerät eskaliert in Wolfenbüttel

So viel zum Thema Knallerverbot in der Nähe der Fachwerkhäuser.

Körperverletzung, Bedrohung mit einer Schusswaffe, Brandstiftung: Von einem friedlichen Übergang ins neue Jahr kann man bei derartigen Meldungen kaum reden. Die Silvesterbilanz in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel hat in vergangenen Jahren schon häufiger besser ausgesehen. Das Knallerverbot in der Innenstadt in der Nähe von Fachwerkhäusern wurde größtenteils ignoriert, was an den Überbleibseln der Knallorgien zu sehen ist. Der einzige positive Aspekt der ereignisreichen Nacht ist, dass zumindest keine Person sich ernsthaft verletzt hat.

Die Polizei- und Feuerwehreinsätze begannen schon recht früh am Abend: In der Folge eines Streites um ein nicht auffindbares Raclette-Gerät warf ein 31-jähriger Mann am Silvesterabend gegen 20 Uhr am Alten Tore in Wolfenbüttel seine Noch-Lebensgefährtin ohne Schuhe und ohne Jacke aus der gemeinsamen Wohnung. Kurze Zeit später ließ er sie wieder ein. Der Streit begann erneut; die Frau wurde von ihm leicht verletzt und bedroht. Sie rief lautstark um Hilfe. Herbeieilende Polizeibeamte konnten das Paar trennen. Den Mann erwartet nun laut Polizei ein Strafverfahren.

Gegen 23 Uhr meldete die Feuerwehr Wolfenbüttel ihre ersten Einsätze: Eine Mülltonne an der Rosenmüllerstraße, ein Altpapiercontainer am Grünen Platz und ein brennender Baum am Heckenkamp mussten gelöscht werden. Eine von Anwohnern gemeldete Rauchentwicklung im Bereich des Stadtmarkts hatte zum Glück kein Feuer zur Folge. Die Feuerwehr setzte dennoch die Drehleiter ein, um hoch über den Dächern nach Bränden Ausschau zu halten, wie Stadtfeuerwehr-Pressesprecher Tobias Stein berichtete.

Brandschäden in der Silvesternacht in Linden. Foto: Jörg Koglin

Nach Mitternacht wurden die Einsätze dann umfangreicher: Die Feuerwehren Fümmelse und Groß Stöckheim mussten einen in Fümmelse an der Unteren Dorfstraße in Brand geratenen Wagen löschen. Der Motor- und Innenraum brannten aus. Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch eine Rakete verursacht wurde. Das Feuer griff noch auf einen Zaun und eine danebenstehende Mülltonne über. Später musste die Feuerwehr Linden ebenfalls ein brennendes Auto in Linden, Am Quälenberge, löschen. Dort war gegen 3.20 Uhr ein Müllbehälter samt Holzverschlag in Brand geraten. Die Flammen beschädigten auch ein parkendes Auto.

Schließlich gab es noch einen dramatischen Einsatz in Schöppenstedt. Dort bedrohte ein 29-jähriger Schöppenstedter mit einer Schusswaffe mehrere Personen auf der Straße; zudem schoss er in ihre Richtung und auf Autos. Der Mann konnte vor Ort durch Polizeibeamte festgenommen werden. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe, für die der 29-Jährige keinen sogenannten kleinen Waffenschein besaß. Bei der Durchsuchung des alkoholisierten Mannes (2,62 Promille) wurden ein verbotenes Messer, eine größere Anzahl (24 Stück) verbotener Feuerwerkskörper und ein Joint gefunden. Es wurden Strafanzeigen wegen der vorgenannten Verstöße gefertigt. Der Mann musste in Gewahrsam genommen werden. Waffe, Messer, Joint und Böller wurden sichergestellt.

