Umwelthilfe: Braunschweig soll Feuerwerk verbieten

Feuerwerk in der Silvesternacht über Braunschweig: So schön die Raketen auch sind, sie verursachen viel Feinstaub.

Im Handel brummt es: Die Braunschweiger decken sich mit Feuerwerksartikel ein. Bis zum Verkaufsschluss am Silvestertag werden rein rechnerisch knapp 400.000 Euro über die Ladentheke gehen. Bunt wie nie könnte das Feuerwerk über der Stadt werden. Es könnte allerdings auch das letzte sein.

Weniger Böller, weniger Raketen – dafür mehr Feuerwerks-Batterien. Einmal zünden und Aberdutzende von Leuchtkugeln, Heulern oder Knaller steigen in den Himmel. Der Trend setze sich fort, sagt Klaus Gotzen, Geschäftsführer der Verbands der pyrotechnischen Industrie. Rund 133 Millionen Euro Umsatz erwarten dieses Jahr die Mitgliedsbetriebe, die freilich mächtig unter Druck geraten sind.

Sturmerprobt sind sie zwar und haben den Umsatz trotz der „Brot statt Böller“-Kampagne der Evangelischen Kirche zuletzt kräftig gesteigert. Doch diesmal geht es nicht um freiwilligen Verzicht, sondern um ein Verbot – Feinstaub. Gesundheitsschädlich. Auch Braunschweig steht auf der Städte-Liste der Deutschen Umwelthilfe. Sie fordert ein Feuerwerksverbot in all den Städten, die eine hohe Feinstaub-Belastung aufweisen.

Braunschweig zählt darum zu den bundesweit 98 Städten, die von der Umwelthilfe einen „Blauen Brief“ bekommen haben. Inhalt: ein formaler Antrag auf Erlass eines kommunalen Böllerei-Verbots. Mit der Umwelthilfe ist nicht gut Kirschen essen. Zuletzt zog sie vor Gericht, um durchzusetzen, dass die Stickstoff-Dioxid-Grenzwerte in Innenstädten eingehalten und Fahrverbote verhängt werden.

Nun geht es um Feinstaub. Er ist gesundheitsschädlich, weil Feinstaub Atemwegs-Erkrankungen auslösen oder verschlimmern kann. Mit Feinstaub hat Braunschweig freilich seit Jahren kein Problem mehr. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft darf EU-weit jährlich nur an 35 Tagen überschritten werden. Die Mess-Station am Altewiekring hat im Jahr 2019 bislang vier dieser Tage registriert.

Doch der EU-Grenzwert wird von der Umwelthilfe als kontraproduktiv gesehen, um Atemwegs-Erkrankungen zu verhindern. „Für uns ist nicht die EU-Vorgabe maßgeblich, sondern die Vorgabe der Weltgesundheitsorganisation WHO“, so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe. Die WHO-Vorgabe besagt: Der Feinstaub-Jahresmittelwert darf nicht über 20 Mikrogramm liegen. Resch: „Es ist unverständlich, warum in Deutschland die Feinstaub-Belastung doppelt so hoch sein darf wie in Indien.“

Der Jahresmittelwert für Braunschweig lag zuletzt allerdings bei genau 20 Mikrogramm. Resch sagt dazu: „Es ist nicht so, dass alle tot umfallen, wenn der Wert über 20 Mikrogramm liegt. Und es sind auch nicht alle kerngesund, wenn der Wert nicht über 20 Mikrogramm liegt. Gleichwohl muss es Ziel aller Kommunen sein, im Interesse der Gesundheit ihrer Bürger die Feinstaub-Werte so gering wie möglich zu halten.“

Streit um die Feinstaub-Grenzwerte

Zum Jahreswechsel sorge das Feuerwerk, so Resch, für 5000 Tonnen Feinstaub. „Dies entspricht der Feinstaub-Menge, die der gesamte bundesdeutsche Straßenverkehr in zwei Monaten verursacht.“ Die Umweltstiftung beruft sich auf Zahlen des Umweltbundesamts. Der Verband der pyrotechnischen Industrie, so Gotzen, „bereitet ein Gegengutachten vor. Denn die Zahlen des Umweltbundesamtes stimmen nicht.“

So entwickelte sich die Feinstaubbelastung in Deutschland. Foto: Umweltbundesamt / JS

Was heißt das für Braunschweig? Resch sagt: „Braunschweig gehört zu den 92 von 96 angeschriebenen Städten, die uns geantwortet haben. Braunschweig gehört allerdings nicht zu den 39 Prozent der Städte, die ein Verbot prüfen oder vorbereiten.“

Zu den Gründen sagt die Stadtverwaltung: „Der von der Deutschen Umwelthilfe geforderte Grenzwert von 20 Mikrogramm Feinstaub je Kubikmeter Luft wird in Braunschweig bereits in den letzten Jahren erreicht.“ Die diesjährigen Werte lassen erwarten, dass die Belastung weiter sinkt. Der Mittelwert von Januar bis November lag nach Berechnungen unserer Zeitung bei 17,5 Mikrogramm. Der Maximalwert betrug für den Monat Februar 27 Mikrogramm. Die Minimum-Mittelwerte lagen im September und Oktober bei je 14 Mikrogramm. „Zusammenfassend sind Feuerwerke der Luftreinhaltung zwar nicht zuträglich, aufgrund der sehr deutlichen Grenzwert-Unterschreitung in Braunschweig besteht aus Sicht der Verwaltung jedoch kein Handlungsbedarf.“

Hier ist das Böllern verboten

Ohnehin darf in Braunschweig nicht nach Belieben geböllert werden. Verbote bestehen in Stadtbereichen mit reetgedeckten Dächern, wie in Riddagshausen, sowie mit Fachwerkhäusern in engen oder besonders gefährdeten Lagen. Etwa im Magniviertel einschließlich Löwenwall, in der Echternstraße, der Bruchstraße, am Burgplatz und am Wollmarkt. Das Verbot gilt auch in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen und von Kirchen. Ganz neu ist, dass aus Sicherheitsgründen dieses Verbot, samt Alkohol-Verbot, auch auf den Bohlweg entlang der Rathaus-Kolonnaden ausgesprochen wurde.

Die Verbotszone am Rathaus. Foto: STACHURA / JS

Ordnungsdezernent Claus Ruppert fordert zudem: „Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, auch den Tierschutz zu beachten und Feuerwerkskörper nicht in der Nähe von Tieren zünden. Dies gilt insbesondere in der Nähe von Pferdekoppeln, wie es sie zum Beispiel in Alt-Lehndorf gibt.“

Dass Braunschweig kein Verbot erwägt, ficht die Umwelthilfe nicht an. Resch:: „Wir setzen einerseits auf die Kunden und appellieren, keine Feuerwerkskörper zu kaufen. Andererseits setzen wir auf den Einzelhandel: Einzelne Edeka- und Rewe-Märkte verkaufen kein Feuerwerk mehr. Im nächsten Jahr wird es kein Feuerwerk mehr in Hornbach-Baumärkten geben.“

Schwarz soll die Nacht zum Jahreswechsel allerdings nicht bleiben. Resch sagt: „Wir sind keine Spaßbremsen. Zumal es Stuttgart und Landshut bereits vormachen: kein Feuerwerk, stattdessen Laser-Show zum Jahreswechsel.“