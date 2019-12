Unfall auf A2 – Stau bei Kreuz Wolfsburg/Königslutter

Auf der A2 hat es am Kreuz Wolfsburg/Königslutter in Fahrtrichtung Magdeburg einen Unfall gegeben, der am Tag vor Heiligabend für kilometerlange Staus sorgt.

Helmstedt. Ausgerechnet zum Weihnachtsverkehr kracht es auf der A2. Drei Menschen werden verletzt, es entsteht ein langer Stau in Richtung Magdeburg.

Für viele Autofahrer begann die Reise in das Weihnachtsfest im Stau, denn nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 zwischen Braunschweig und Magdeburg musste die A2 am Vormittag des Heiligabends Richtung Magdeburg voll gesperrt werden. Am frühen Vormittag wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben.

Drei Fahrzeuge an Kreuz Wolfsburg/Königslutter auf A2 verunglückt

Der Unfall sorgte für kilometerlange Staus. Foto: Matthias Strauss

Nach ersten Angaben der Polizei waren am Kreuz Wolfsburg/Königslutter drei Fahrzeuge verunglückt. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr in Richtung Magdeburg, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in eine Leitplanke fuhr. Anschließend schleuderte das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurück und krachte mit einem Pkw zusammen.

Drei Menschen verletzt

Ein weiteres Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Drei Insassen des völlig zerstörten Pkw VW und der Fahrer des Kleintransporters wurden verletzt und werden Heiligabend in einem Krankenhaus verbringen müssen. Zur Unfallaufnahme und zur Verkehrsüberwachung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.