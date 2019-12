Niedersächsische Weidetierhalter fordern Jagd auf Wölfe

Auch in der letzten Sitzungswoche des Landtags in diesem Jahr lassen die Wolfsgegner nicht locker: Niedersachsens Weidetierhalter, die sich zu einem Aktionsbündnis zusammengeschlossen haben, wollen am Montag, 11 Uhr, vor dem Landtagsgebäude in Hannover demonstrieren.

Sie fordern sogenannte Schutzjagden auf Wölfe, um die Schäden für die Weidetierhalter zu begrenzen. Für Wölfe müssten parallel geeignete Habitate ausgewiesen werden, in denen sie ungestört leben dürfen. Bei weiterer Untätigkeit drohe die Situation aus dem Ruder zu laufen. Die Zahl der Wölfe sei massiv in die Höhe geschnellt.

Petition für Umweltminister Olaf Lies

Das Aktionsbündnis will nach Angaben des Landvolks auch eine Petition an Umweltminister Olaf Lies (SPD) überreichen. Schwerpunkte der Wolfsrisse seien vor allem die Landkreise Celle, Nienburg und Emsland sowie Amt Neuhaus.

151 Wolfsübergriffe in Niedersachsen

Anfang Dezember hatte die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf bekanntgegeben, dass die Zahl der Angriffe von Wölfen auf Nutztiere im vergangenen Jahr deutlich zugenommen hat.

So gab es 2018 bundesweit 639 gemeldete Wolfsübergriffe mit insgesamt 2067 getöteten, verletzten oder vermissten Nutztieren. Die meisten Übergriffe gab es in Brandenburg (163) und Niedersachsen (151). 2017 gab es in Deutschland 472 Übergriffe mit 1667 Nutztieren. dpa