Arbeitslosenzahl in Niedersachsen im November leicht gesunken

Trotz Konjunkturflaute und kriselnder Wirtschaft: Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen und Bremen ist im November leicht gesunken. In Niedersachsen waren 207.789 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 2355 weniger als im Oktober und 4652 weniger als im Vorjahreszeitraum. Damit ist der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung erreicht, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) Niedersachsen-Bremen am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat konstant.

Arbeitslosenzahlen in Niedersachsen: Betriebe melden weniger freie Arbeitsplätze

„Der Arbeitsmarkt reagiert auf eine Konjunkturflaute immer ein bisschen zeitverzögert“, sagte die BA-Sprecherin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen. Betriebe würden zunächst versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten, weswegen sich die aktuelle Schwäche der Industrie nicht direkt auf die Arbeitslosenzahlen auswirke.

Doch es gibt Vorboten dafür, dass sich die Flaute demnächst deutlicher in den Zahlen niederschlagen könnte: Niedersachsens Betriebe meldeten insbesondere in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe und in der Logistikbranche immer weniger freie Arbeitsplätze, teilte die Arbeitsagentur mit. Insgesamt wurden 69.944 freie Stellen gemeldet, 11,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Dynamik am Arbeitsmarkt lasse langsam nach, sagte die Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Bärbel Höltzen-Schoh.

Zahl der Arbeitslosen auch in Bremen verringert

Auch im Land Bremen hat sich die Zahl der Arbeitslosen im November leicht verringert, hier waren mit 35.206 Personen 809 Menschen weniger arbeitslos als im Oktober. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet das allerdings einen Anstieg um 5,4 Prozent. Die Quote sank leicht von 10 Prozent im Oktober auf nun 9,8 Prozent, wie die Arbeitsagentur mitteilte.

Für das kleinste Bundesland sei das ein relativ niedriger Wert, hieß es. „Vor allem für Frauen war der November ein guter Monat, unter ihnen ist die Arbeitslosigkeit am stärksten gesunken“, sagte Bärbel Höltzen-Schoh. „Ein wichtiger Grund ist, dass im Vorweihnachtsgeschäft gerne zusätzliche Kräfte einstellt werden und das sind überwiegend Frauen.“ dpa