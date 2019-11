Jetzt sind die Kleinstädte an der Reihe

Zwei Drittel aller Deutschen leben in Klein- und Mittelstädten. Mehr als die Hälfte arbeitet dort. Diese Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumforschung schlägt sich in Niedersachsen nun auch in der Vergabe von Fördermitteln nieder. Endlich, möchte man sagen. Am Mittwoch erhielten...